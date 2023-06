Les prix du cuivre ont chuté à Londres mercredi, l'optimisme du marché s'est estompé quant à la mesure dans laquelle la Chine, principal consommateur, allait mettre en place des mesures de relance et stimuler la demande de ce métal utilisé dans les secteurs de l'énergie et de la construction.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en baisse de 0,2 % à 8 535 dollars la tonne métrique à 0947 GMT.

"La semaine dernière, de nombreuses informations ont fait état de l'attente de nouvelles mesures de relance en Chine. Cependant, notre sentiment est que, qu'il s'agisse de stimulus monétaire, immobilier ou d'infrastructure, tout stimulus est plus susceptible d'être ciblé et relativement modéré", a déclaré Amelia Xiao Fu, responsable de la stratégie des marchés des matières premières chez BOCI Global Commodities.

Elle a toutefois ajouté que le cuivre pourrait encore être soutenu par la croissance des secteurs liés à la transition énergétique, tels que les véhicules électriques, le stockage des énergies renouvelables et les stations de recharge, qui a compensé la faiblesse d'autres secteurs.

En Chine, les prix du cuivre à Shanghai ont atteint leur plus haut niveau en deux mois après que la prime du cuivre < SMM-CU-PND> sur le marché au comptant chinois ait atteint son plus haut niveau en huit mois, en partie en raison d'un yuan plus faible.

Toutefois, les volumes d'échanges en Chine devraient être limités, les marchés chinois étant fermés jeudi et vendredi pour le festival des bateaux-dragons.

Les métaux ont également été influencés par un dollar plus fort avant la comparution du président de la Réserve fédérale Jerome Powell devant le Congrès, où il devrait adopter un ton hawkish.

Les stocks de cuivre du LME ont chuté de 1 600 tonnes métriques pour atteindre leur plus bas niveau en une semaine, soit 84 725.

Parmi les autres métaux, l'aluminium du LME a baissé de 0,7 % à 2 214 $, après avoir franchi la moyenne mobile de 21 jours de 2 239 $. Les stocks totaux d'aluminium du LME ont chuté de 4 750 tonnes métriques pour atteindre 550 925, leur plus bas niveau depuis la mi-avril.

Le zinc a augmenté de 0,2 % à 2 365 dollars, le plomb a perdu 0,2 % à 2 140 dollars, l'étain a gagné 0,3 % à 26 935 dollars et le nickel a glissé de 1,0 % à 21 825 dollars (rapport de Polina Devitt ; rapport supplémentaire de Siyi Liu ; édition de Barbara Lewis).