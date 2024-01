Les fonds adoptent une position de plus en plus baissière sur le marché du cuivre, préférant se concentrer sur la faiblesse globale de la demande plutôt que sur les signes de tensions dans la chaîne d'approvisionnement.

Le positionnement des gestionnaires de fonds sur le contrat de cuivre du CME est passé d'une position nette longue au début de l'année à la position nette courte la plus importante depuis le milieu de l'année 2022.

Ce changement de position s'est produit dans un contexte de faiblesse des prix en début d'année. Le cuivre à trois mois du London Metal Exchange (LME) a atteint un sommet de cinq mois de 8 716 dollars la tonne métrique à la fin du mois de décembre, mais il est en perte de vitesse depuis, se négociant pour la dernière fois autour de 8 400 dollars.

Une série de problèmes d'approvisionnement des mines a poussé les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions d'excédent pour cette année, mais la dynamique microéconomique du cuivre est éclipsée par une image macroéconomique sombre.

NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLES POSITIONS COURTES

L'année dernière, les gestionnaires de fonds sont passés à plusieurs reprises d'une position nette longue à une position nette courte sur le contrat de cuivre du CME, en essayant de s'adapter à l'évolution des prix en dents de scie.

La tendance s'est inversée en novembre après que le prix à trois mois du LME a tenu le support technique clé autour du niveau de 7 870 dollars la tonne et a commencé à augmenter.

À la fin du mois de décembre, les fonds avaient une position nette longue sur le cuivre au CME de près de 15 000 contrats.

Toutefois, la nouvelle année a entraîné une réévaluation collective, le positionnement net passant résolument du côté court au cours de la première quinzaine de janvier.

La position courte nette s'élevait à 25 309 contrats à la clôture des marchés il y a une semaine, soit la plus importante position baissière depuis juillet 2022.

Les positions longues directes ont été ramenées à 44 634 contrats, soit le niveau le plus bas depuis juin de l'année dernière, tandis que de nouvelles ventes ont porté les positions courtes directes à 69 943 contrats, contre 45 127 à la fin du mois de décembre.

REPENSER L'OFFRE

Le pari collectif sur la baisse des prix ne semble pas être en phase avec les récents développements du côté de l'offre.

Les frais de traitement prélevés par les fonderies pour convertir les concentrés miniers en cuivre raffiné ont chuté rapidement à mesure que la disponibilité se resserrait.

Les conditions au comptant sont actuellement évaluées par l'agence de fixation des prix Fastmarkets à environ 30 dollars la tonne, alors que les conditions de référence pour 2024 ont été négociées en novembre à 80 dollars la tonne.

Trop de fonderies recherchent trop peu de concentrés.

La fermeture de la mine de Cobre Panama de First Quantum en décembre a ouvert une brèche dans la chaîne d'approvisionnement en matières premières.

En outre, la baisse des prévisions de production d'Anglo American et de Vale a conduit les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions d'approvisionnement à moyen terme.

La banque Macquarie, par exemple, a revu à la hausse sa prévision d'un prix plancher de 7 600 dollars la tonne au troisième trimestre de cette année à 8 000 dollars, citant "un déficit de concentré plus important et un surplus de métal plus faible que prévu précédemment pour 2024". ("Supply revisions shift copper market balance", 16 janvier 2024)

FAIBLESSE DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Cependant, l'attention renouvelée portée à la dynamique de l'offre de cuivre, prévisible et imprévisible, semble avoir peu impressionné les gestionnaires de fonds.

Ils sont probablement plus préoccupés par les perspectives de la demande de cuivre et d'autres métaux industriels.

La Chine, premier utilisateur de cuivre au monde, est confrontée à une crise de confiance de la part des investisseurs, les marchés boursiers ayant chuté cette semaine.

Selon les auteurs du Livre beige de la Chine (CBB), "le redressement après un taux de change nul, aussi décevant qu'il ait été, est terminé".

La dernière analyse du CBB sur les données du quatrième trimestre 2023 montre que "la croissance des revenus et des bénéfices nationaux a glissé vers la fin de l'année, tout comme l'investissement, l'embauche, le volume des ventes, la production et les commandes nationales et étrangères".

Le gigantesque secteur manufacturier chinois a réalisé une performance "solide", mais qui n'a pas été des plus brillantes, selon la CBB.

Les investisseurs occidentaux semblent avoir abandonné tout espoir de voir les décideurs politiques trouver une solution rapide.

Partout ailleurs, l'activité manufacturière continue de se contracter. Les indices manufacturiers européens sont en territoire négatif depuis 18 mois consécutifs, tandis que l'activité américaine se contracte depuis 14 mois.

Les secteurs liés à la transition énergétique, tels que la production d'énergie éolienne et solaire et les véhicules électriques, continuent de surperformer, mais la demande de métaux industriels ne peut échapper complètement à l'emprise de l'ancienne économie.

Jusqu'à ce que la production mondiale reprenne, il faudra encore beaucoup de perturbations de l'offre pour que les gestionnaires de fonds changent d'avis et considèrent le cuivre comme autre chose qu'un produit à vendre.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.