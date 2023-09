L'appétit de la Chine pour les importations de métaux de base semble s'accroître.

Les volumes de cuivre raffiné ont atteint leur plus haut niveau mensuel depuis le début de l'année en août et les importations d'aluminium primaire ont été les plus élevées depuis novembre 2021.

Le pays est également redevenu un importateur net de zinc brut après être devenu un exportateur net en 2022.

L'augmentation des importations passe par une fenêtre d'arbitrage ouverte résultant de la surperformance des prix du Shanghai Futures Exchange (ShFE) par rapport au London Metal Exchange (LME).

Alors que les courbes à terme du LME sont en contango, les liquidités commandent une prime à Shanghai en raison de la faiblesse des stocks visibles sur le marché des changes.

L'augmentation des importations semble s'inscrire dans le cadre du discours haussier selon lequel le programme de relance au coup par coup du gouvernement chinois prend de l'ampleur et que le premier acheteur mondial est en train de retrouver son mojo métallique.

Toutefois, la vigueur des importations de cuivre et d'aluminium s'accompagne d'importantes mises en garde et le tableau général du commerce des métaux est beaucoup plus mitigé.

DE LA RUSSIE AVEC AMOUR

Les importations chinoises d'aluminium primaire ont atteint un niveau record de 153 000 tonnes métriques en août, ce qui porte à 755 000 tonnes métriques le total des importations depuis le début de l'année. L'année dernière, le chiffre équivalent n'était que de 298 000 tonnes métriques.

Toutefois, la quasi-totalité du métal importé est de marque russe. Les importations d'aluminium russe ont représenté 87 % du total au cours des huit premiers mois de 2023.

L'accélération des importations est-elle due à la demande ou à l'offre ?

L'aluminium russe n'est pas officiellement sanctionné, mais le marché américain a été effectivement fermé par des droits d'importation pénaux de 200 % et de nombreux consommateurs occidentaux s'auto-sanctionnent en optant pour un métal d'origine différente.

La Chine absorbe manifestement une grande partie de ce métal déplacé et il semble qu'elle le fasse au rabais.

La valeur moyenne des importations russes était de 2 162 dollars par tonne métrique en août, contre 2 279 dollars pour le métal de marque malaisienne et 2 355 dollars pour les importations australiennes et néo-zélandaises.

Sans la poussée russe, les importations d'aluminium de la Chine seraient-elles aussi robustes ?

LE CUIVRE À L'ASSAUT DE SHANGHAI

Les importations de cuivre raffiné se sont élevées à 340 000 tonnes métriques en août, le chiffre mensuel le plus élevé de l'année.

Cependant, les importations cumulées de 2,29 millions de tonnes métriques sont toujours en baisse de 8 % par rapport à l'année dernière et les importations nettes sont en baisse de 10 % en raison des exportations légèrement plus élevées en 2023 par rapport à 2022.

La mini-surgence est également liée à la République démocratique du Congo (RDC). Les importations de cuivre en provenance de la RDC se sont fortement accélérées, passant de 57 000 tonnes métriques en juin à 74 000 tonnes métriques en juillet et à un record historique de 97 000 tonnes métriques en août.

Il s'agit d'expéditions de rattrapage du groupe chinois CMOC, qui a été empêché d'exporter entre juin de l'année dernière et avril de cette année au cours d'un long bras de fer avec le gouvernement au sujet des taxes.

CMOC, qui a produit 254 000 tonnes de cuivre raffiné l'année dernière, a commencé à expédier des marchandises à partir de ses stocks en juin et le métal a manifestement commencé à arriver en Chine en juillet et en août.

Les importations de cuivre en provenance de la RDC ont représenté plus de 25 % du total des expéditions entrantes au cours des deux derniers mois et ont fait grimper le chiffre global.

LE ZINC, UNE ACTIVITÉ HABITUELLE

L'année dernière, la Chine a été un exportateur net de zinc raffiné pour la première fois depuis 2007. Les pannes des fonderies occidentales ont fait grimper les primes physiques en flèche, ce qui a eu pour effet de faire de la Chine le fournisseur de dernier recours.

Le commerce de zinc raffiné du pays est revenu à des importations nettes cette année, mais les volumes restent modestes par rapport aux normes historiques.

Les importations nettes de 199 000 tonnes métriques au cours des huit premiers mois de l'année ont été, à l'exception de l'année dernière, les plus faibles depuis 2010.

En outre, les importations de 29 000 tonnes métriques en août ont été nettement inférieures aux 77 000 tonnes métriques enregistrées en juillet. Les prochains mois nous diront si les importations de zinc reviendront aux niveaux observés au cours de la dernière décennie.

MODIFICATION DE L'ASSORTIMENT DE NICKEL

Les importations chinoises de nickel raffiné n'ont pas repris. En effet, elles sont en baisse constante depuis le début de l'année dernière.

Elles ont encore chuté de 50 % pour atteindre 48 000 tonnes métriques au cours des huit premiers mois de 2023.

Les fabricants chinois de batteries pour véhicules électriques n'ont pas besoin d'autant de nickel sous cette forme, car ils s'orientent vers des flux accrus de produits intermédiaires en provenance d'Indonésie.

Les expéditions indonésiennes de ferronickel ont augmenté de 51 % au cours des huit premiers mois de cette année. Celles de produits intermédiaires et de matte de nickel ont augmenté respectivement de 92 % et de 138 %.

Les importations de sulfate de nickel indonésien n'ont commencé qu'en mai mais ont déjà atteint 25 000 tonnes métriques, ce qui représente 38 % des arrivées totales depuis le début de l'année.

La part du métal raffiné dans les importations chinoises ne cesse de diminuer et, comme de nombreux producteurs indonésiens continuent d'augmenter leur capacité, cette tendance devrait se poursuivre.

TOUT CHANGE POUR LE PLOMB ?

La Chine est un exportateur important de plomb raffiné depuis le milieu de l'année 2021, lorsque, comme pour le zinc, les problèmes des fonderies en Occident ont fait monter en flèche les primes physiques.

Toutefois, contrairement à leurs homologues du zinc, les producteurs de plomb chinois continuent d'exporter 101 000 tonnes métriques nettes au cours des huit premiers mois de 2023.

Ce chiffre est en hausse de 10 % par rapport à la même période de l'année dernière et pose la question de savoir s'il s'agit de la nouvelle norme en termes de flux mondiaux de plomb non ouvré.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.