Les négociants en métaux industriels ont connu une année à oublier.

L'optimisme initial concernant le retour de la Chine s'est dissipé au cours de la première moitié de l'année, laissant la plupart des métaux dans des conditions difficiles de négociation en fourchette au cours de la seconde moitié de l'année.

L'indice LME, qui suit les performances des six principaux métaux de base négociés à la Bourse des métaux de Londres (LME), est actuellement en baisse de 7 % par rapport au début du mois de janvier.

Seul le cuivre est en passe de terminer l'année avec un prix positif grâce à une reprise tardive qui se poursuit.

La reprise de la Chine après les restrictions sévères de 2022 a été décevante et les secteurs manufacturiers américain et européen n'ont cessé de se contracter.

L'ancien cycle industriel continue de régner en maître en ce qui concerne les prix des métaux, mais ne vous empressez pas de faire une croix sur le nouveau super-cycle de l'énergie verte.

Il a peut-être été surestimé, mais la demande verte a fourni un contrepoids important à la faiblesse des moteurs traditionnels de la demande de métaux, tels que la construction et les produits électroniques.

Et ne sous-estimez jamais le potentiel des chaînes d'approvisionnement en métaux à générer des surprises de type cygne noir.

CYCLE ANCIEN

Il est surprenant que les prix des métaux n'aient pas chuté davantage cette année, compte tenu de l'ampleur du ralentissement du cycle industriel.

La Chine n'est pas sortie de sa torpeur et le secteur immobilier du pays, un des principaux moteurs de la demande de métaux ces dernières années, semble plongé dans une crise au ralenti.

Les usines européennes font état d'une contraction de l'activité depuis 18 mois et les derniers indices des directeurs d'achat (PMI) suggèrent que le bloc de la zone euro est désormais en récession.

Le secteur manufacturier américain est en contraction depuis 13 mois consécutifs, l'industrie étant confrontée à des coûts d'emprunt plus élevés.

La faiblesse de l'activité dans les trois principales économies mondiales, combinée à un dollar plus fort, est le type de combinaison macroéconomique qui a défini les précédents creux de prix dans le complexe des métaux de base.

Pourtant, même à son point le plus bas en octobre, l'indice LME n'a baissé que de 10 % par rapport au début de l'année et reste supérieur au point le plus bas de l'année dernière.

NOUVEAU CYCLE

Il est devenu de plus en plus évident, au cours de l'année, que les investissements dans la transition énergétique ont comblé une grande partie du déficit de la demande.

C'est en Chine que ce phénomène est le plus évident.

Le gigantesque secteur manufacturier du pays s'est contracté au cours de sept des huit derniers mois.

Pourtant, la Chine ne semble pas avoir assez de métal en ce moment. Les fonderies d'aluminium, de cuivre et de zinc du pays ont produit des volumes records cette année grâce à de nouvelles capacités et à des marchés de matières premières plus faciles.

Dans le même temps, les importations sont en plein essor.

Jusqu'en octobre, les importations d'aluminium ont totalisé 1,2 million de tonnes métriques, soit près de trois fois plus qu'au cours de la période équivalente en 2022.

La Chine a importé 79 000 tonnes de zinc raffiné en 2022, mais les volumes ont déjà atteint 305 000 tonnes au cours des dix premiers mois de cette année.

Les importations de cuivre raffiné sont toujours inférieures à celles de l'année dernière, mais l'écart s'est réduit après que les expéditions entrantes ont atteint leur plus haut niveau depuis près de deux ans en novembre.

Les stocks visibles en Chine sont faibles et l'impact de toutes ces importations est peu apparent.

Où va tout ce métal ?

Alors que le secteur manufacturier dans son ensemble semble faire du surplace, les segments de la demande verte sont florissants.

Les ventes de voitures à énergie nouvelle ont augmenté de 39,8 % en novembre par rapport à l'année précédente, dépassant la hausse de 37,5 % enregistrée en octobre et représentant 40 % des ventes totales de voitures dans le pays.

La Chine développe rapidement ses capacités de production d'énergie solaire et éolienne dans le cadre de ses efforts pour atteindre les objectifs climatiques.

Selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur, le pays construira cette année autant de nouvelles capacités solaires que la capacité totale installée aux États-Unis.

Selon le fournisseur d'informations Shanghai Metals Market (SMM), les commandes importantes de l'État chinois et du secteur de l'énergie renouvelable ont stimulé les taux d'exploitation des fabricants de câbles et de fils de cuivre du pays, qui ont atteint le niveau record de 92 % le mois dernier.

La demande d'énergie verte pour les métaux ne fera que s'accélérer à partir de maintenant, en particulier dans le monde en dehors de la Chine, fournissant un nouveau cycle de plus en plus important pour le complexe des métaux.

SURPRISES AU NIVEAU DE L'OFFRE

Alors que la plupart des métaux ont évolué de façon latérale au cours du second semestre, le nickel a continué à s'enfoncer.

Le nickel au LME a chuté de 45 % depuis le début de l'année, ce qui en fait le plus mauvais élève du peloton des métaux de base.

C'est l'offre qui fait la différence. Même si l'utilisation du nickel augmente rapidement en raison de son utilisation dans les batteries des véhicules électriques, l'offre croît encore plus rapidement en raison d'une augmentation de la production indonésienne.

La production minière du pays a augmenté de 29 % au cours des dix premiers mois de l'année, et la croissance de la production de produits intermédiaires entrant dans la fabrication des batteries est encore plus forte, à 71 %, selon le Groupe d'étude international du nickel.

L'augmentation de l'offre indonésienne a été bien signalée.

La décision prise au début du mois par le gouvernement panaméen de fermer la mine de Cobre Panama, exploitée par First Quantum, a été tout à fait inattendue, la Cour suprême ayant jugé inconstitutionnelle la licence accordée à l'entreprise.

La perte d'une mine aussi importante, dont la montée en puissance venait à peine de s'achever, a conduit à une remise en question collective de la dynamique de l'offre et de la demande de cuivre et a contribué à la récente remontée des prix.

Le zinc s'est également redressé, du moins en partie, en raison d'un incendie survenu dans la mine d'Ozerny en Russie. Cette mine était censée constituer le plus grand apport à l'offre mondiale l'année prochaine avant d'être victime d'un incendie dévastateur en novembre.

Le démarrage ayant été reporté jusqu'à nouvel ordre, la vague d'approvisionnement attendue, qui a pesé sur les prix du zinc au cours du premier semestre, semble bien moins importante.

COUSSIN DE SUPER-CYCLE

On parle beaucoup moins d'un super-cycle des matières premières cette année, ce qui n'est pas surprenant. Après tout, il est difficile d'appeler à des prix des métaux toujours plus élevés alors que le complexe LME a eu du mal à maintenir ses niveaux de début d'année.

Toutefois, tout cycle de prix, super ou autre, se définit autant par ses bas que par ses hauts. Cette année, le recul par rapport aux sommets atteints en 2022 a été remarquablement superficiel compte tenu de l'accumulation des vents contraires macroéconomiques.

Le nouveau cycle vert n'a pas suffi à compenser la baisse de l'ancien cycle industriel, mais il a certainement limité l'impact sur les prix.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.