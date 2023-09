Le prix du cuivre a chuté lundi, s'approchant des plus bas de quatre mois atteints la semaine dernière, le sentiment étant dominé par les inquiétudes concernant la demande chinoise, l'augmentation des stocks et la hausse du dollar.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en baisse de 1% à 8 140 dollars la tonne métrique à 9 h 58 GMT. Le métal utilisé dans l'énergie et la construction a touché plus tôt 8 110 dollars, près des 8 071 dollars atteints la semaine dernière, son plus bas niveau depuis la fin du mois de mai.

Les prix des métaux industriels ont été mis sous pression cette année par le ralentissement de la demande en Chine, où le marché de l'immobilier est au point mort et la fabrication s'est contractée.

"La Chine n'a pas d'appétit pour des mesures de stimulation de l'infrastructure de grande envergure parce que le stock est déjà très important", a déclaré Carsten Menke, analyste chez Julius Baer, ajoutant que toute mesure de stimulation devrait être très importante pour faire une différence dans la demande.

"En ce qui concerne l'immobilier, la population chinoise diminue. Le gouvernement sait qu'il y aura moins d'appartements à construire à l'avenir.

Les enquêtes menées cette semaine auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier chinois donneront des indications sur les perspectives de la demande chinoise.

Les stocks de cuivre < MCUSTX-TOTAL> dans les entrepôts enregistrés au LME mettent en évidence la faiblesse apparente de la demande. À 163 900 tonnes, les stocks ont augmenté de plus de 200 % depuis la mi-juillet.

Les attentes d'un nouvel afflux de cuivre dans le système du LME ont alimenté une forte décote pour le cuivre au comptant sur le contrat de trois mois < MCU0-3>, au plus haut depuis 31 ans autour de 68 dollars la tonne.

Toutefois, M. Menke de Julius Baer est optimiste quant aux perspectives à long terme du cuivre grâce à la poussée mondiale vers la transition énergétique, qui nécessitera de grandes quantités de cuivre pour le câblage.

"Du point de vue de la transition énergétique, les perspectives sont positives. Si le cuivre tombe à 8 000 dollars ou en dessous, c'est une opportunité d'achat", a déclaré M. Menke.

Dans l'ensemble, les métaux industriels ont subi la pression du renforcement de la monnaie américaine qui, lorsqu'elle augmente, rend les métaux en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres monnaies, ce qui risque de freiner la demande.

L'aluminium a baissé de 1 % à 2 219 $ la tonne, le zinc a reculé de 1,4 % à 2 526 $, le plomb a baissé de 0,9 % à 2 194 $, l'étain a cédé 0,9 % à 26 000 $ et le nickel a perdu 0,6 % à 19 310 $.