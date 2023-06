Les pertes de la société zambienne Mopani Copper Mines s'aggravent, alors qu'elle est à la recherche d'un nouvel investisseur

La société zambienne Mopani Copper Mines a enregistré une perte financière plus importante l'année dernière et une production plus faible, a déclaré le propriétaire public ZCCM Investment Holdings.

Ses pertes financières sont passées de 74,2 millions de dollars en 2021 à 298 millions de dollars, a indiqué ZCCM dans un rapport financier publié jeudi en fin de journée. Rothschild & Co, engagé par le ZCCM l'année dernière pour trouver de nouveaux investisseurs pour Mopani, a présélectionné des entreprises, y compris le groupe minier chinois Zijin et Sibanye Stillwater, pour acquérir les actifs, a rapporté Reuters le 20 juin, citant des sources. Le processus de sélection d'un nouvel investisseur devrait être achevé dans les deux prochains mois, a déclaré lundi à Reuters Ndoba Vibetti, PDG de ZCCM. L'arrivée d'un nouvel investisseur pourrait contribuer à stimuler le plan du gouvernement visant à tripler la production du deuxième plus grand producteur de cuivre d'Afrique au cours de la prochaine décennie. "L'avenir de Mopani dépend de l'achèvement et de la mise en service de ses projets d'expansion", a déclaré ZCCM. "La société a prévu un profil de production accéléré, car ces projets devraient être mis en service à pleine capacité d'ici 2027. ZCCM a acheté une participation de 73 % dans Mopani au géant des matières premières Glencore Plc en 2021 pour 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'une opération financée par la dette. Glencore, basée en Suisse, a conservé les droits d'achat de cuivre jusqu'au remboursement intégral de la dette et a consenti de nouvelles avances à Mopani en 2022. La ZCCM a déclaré que Mopani avait besoin de 300 millions de dollars pour achever les projets d'expansion au cours des trois prochaines années et porter la production de cuivre à plus de 200 000 tonnes. Un montant supplémentaire de 150 millions de dollars est nécessaire pour soutenir les opérations au cours de la même période, a déclaré la ZCCM.