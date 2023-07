Le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau en trois semaines jeudi, la dépréciation du dollar rendant les métaux moins chers pour les détenteurs d'autres devises, tandis que les opérateurs ont réagi avec tiédeur aux données signalant un effondrement des importations chinoises de ce métal.

Le contrat de cuivre d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 1,2% à 68 510 yuans (9 552,56 dollars) la tonne métrique à 0615 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 21 juin plus tôt dans la session à 68 710 yuans.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange était presque inchangé à 8 501 dollars la tonne métrique. Le contrat a atteint son plus haut niveau depuis le 23 juin à 8 542 dollars plus tôt dans la session.

Le dollar s'est détendu jeudi, après avoir enregistré sa pire chute en cinq mois lors de la session précédente, alors que les traders ont pris l'inflation américaine étonnamment lente comme un signal que les hausses de taux d'intérêt pourraient potentiellement se terminer à la fin du mois.

"La perspective que la Fed achève ses hausses de taux d'intérêt jette une lumière beaucoup plus brillante sur les perspectives économiques. Cela se produit alors que les métaux souffrent de divers problèmes d'approvisionnement", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

"Les stocks de cuivre sur les marchés mondiaux se sont effondrés ces derniers mois malgré une croissance modérée de la demande. Les fonderies d'aluminium en Chine sont confrontées à des pénuries d'électricité qui pourraient réduire leurs activités dans les mois à venir", ont-ils ajouté.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts du LME < MCUSTX-TOTAL> ont été vus pour la dernière fois à 54 450 tonnes métriques, le niveau le plus bas depuis le 21 avril.

Dans les entrepôts chinois, suivis par le Shanghai Futures Exchange < CU-STX-SGH>, les stocks de cuivre ont commencé à augmenter, mais seulement de façon modeste et les stocks - à 74 638 tonnes métriques - sont encore inférieurs de 70 % aux niveaux de début mars.

La forte production intérieure et la faible demande ont limité les importations de cuivre en Chine, principal consommateur, selon les données de l'Administration générale des douanes.

L'aluminium du LME a baissé de 0,3 % à 2 228,50 $ la tonne métrique, le nickel a baissé de 1 % à 21 470 $, le zinc a augmenté de 0,3 % à 2 431,50 $, l'étain a baissé de 1,7 % à 28 580 $, tandis que le plomb a augmenté de 0,5 % à 2 095 $.

L'aluminium du SHFE a progressé de 1% à 18 255 yuans la tonne métrique, le nickel a augmenté de 2,4% à 167 460 yuans, le zinc a augmenté de 2,4% à 20 475 yuans, le plomb a augmenté de 0,9% à 15 645 yuans et l'étain a augmenté de 1,3% à 234 430 yuans.

(1 $ = 7,1719 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Sohini Goswami et Sherry Jacob-Phillips)