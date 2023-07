Les prix du cuivre et d'autres métaux de base ont baissé à Londres mardi, les investisseurs continuant à évaluer l'impact de la faible croissance économique de la Chine, principal consommateur de métaux.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a chuté de 0,3 % à 8 469 dollars la tonne métrique à 0904 GMT. Le métal, utilisé dans l'énergie et la construction, a connu la plus forte baisse en plus de trois semaines lundi de 2,1%.

"Les métaux de base ont été sous pression en début de semaine après les données sur le produit intérieur brut de la Chine au deuxième trimestre, qui sont ressorties inférieures aux attentes, ajoutant aux inquiétudes sur la santé de l'économie chinoise", a déclaré Ewa Manthey, analyste d'ING.

Le produit intérieur brut de la Chine a augmenté de 0,8% en avril-juin par rapport au trimestre précédent, par rapport à une expansion de 2,2% au premier trimestre, alors que la demande s'est affaiblie à l'intérieur du pays et à l'étranger, ont montré les données lundi.

Pékin a déclaré qu'il mettrait en place des politiques de relance et d'expansion de la consommation, qu'il stimulerait la demande automobile et électronique et qu'il augmenterait le revenu des ménages, mais cela n'a pas encore réussi à améliorer la confiance des investisseurs dans la demande de métaux de la deuxième plus grande économie du monde.

"Jusqu'à présent, rien n'indique que le gouvernement proposera des mesures de relance telles que le soutien aux infrastructures et au logement, qui permettraient de relancer la demande de métaux en perte de vitesse", a ajouté M. Manthey.

Sur le plan technique, le cuivre est coincé entre les moyennes mobiles de 200 jours et de 21 jours à 8 475 $ et 8 421 $, respectivement.

Les métaux de base ont baissé malgré la faiblesse du dollar qui se rapproche de son plus bas niveau depuis 15 mois. L'affaiblissement de la monnaie américaine rend les matières premières cotées en dollars plus attrayantes pour les acheteurs détenant d'autres devises.

Le zinc du LME a chuté de 1,0 % à 2 385,5 $ après que les données quotidiennes du LME aient montré que les stocks dans les entrepôts enregistrés par la bourse < MZNSTX-TOTAL> ont augmenté de 15 % pour atteindre 80 375 tonnes, soit le niveau le plus élevé en près de trois semaines.

L'aluminium a baissé de 0,5 % à 2 243 $ la tonne métrique, le plomb a augmenté de 0,1 % à 2 102 $, l'étain a perdu 0,1 % à 28 350 $ et le nickel a baissé de 0,1 % à 21 030 $. (Reportage de Polina Devitt à Londres ; reportage complémentaire de Mai Nguyen à Hanoi ; édition de Tomasz Janowski)