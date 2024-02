La nature changeante de la demande de matières premières de la Chine est parfaitement résumée dans les derniers résultats du groupe BHP, la plus grande société minière du monde et l'un des principaux fournisseurs du premier acheteur mondial de minerai de fer, de charbon et de cuivre.

BHP a publié mardi un résultat stable pour le premier semestre, enregistrant des bénéfices sous-jacents de 6,6 milliards de dollars, identiques à ceux de l'année précédente et supérieurs à l'estimation de 6,42 milliards de dollars faite par le LSEG.

Ce résultat a été obtenu en dépit d'un ralentissement de l'économie mondiale, avec une faiblesse à la fois dans les pays développés et en Chine, qui a eu du mal à relancer son économie après avoir mis fin à sa politique stricte de " zéro COVID ".

S'il y avait une ombre au tableau, ce serait les 5,7 milliards de dollars de dépréciations et de charges comptabilisées, liées à la dépréciation de la valeur des activités de nickel dans l'État d'Australie occidentale et aux charges contre les opérations de minerai de fer de Samarco au Brésil pour couvrir l'effondrement d'un barrage en 2015.

Mais le thème principal des résultats de BHP est que la Chine est en train de passer du statut de principal moteur de la croissance de la demande de matières premières à celui de source régulière de demande, bien que très importante.

La Chine a enregistré une consommation record de minerai de fer en 2023 et la production d'acier a dépassé le milliard de tonnes métriques pour la cinquième année consécutive, des chiffres qui ont permis à BHP d'enregistrer une hausse de 6 % de ses revenus.

Le minerai de fer est le produit le plus important de BHP, représentant 68 % des bénéfices sous-jacents du groupe.

Mais la croissance de la Chine devrait s'atténuer, BHP déclarant dans son communiqué de résultats qu'elle ne s'attend qu'à "une croissance modeste de la production d'acier, conformément à notre opinion de longue date selon laquelle la production d'acier de la Chine atteindrait un plateau dans la fourchette de 1,0 à 1,1 milliard de tonnes par an dans la première moitié des années 2020".

La bonne nouvelle pour les mineurs de minerai de fer est que l'Inde et l'Asie du Sud-Est devraient également augmenter leur production d'acier dans les années à venir, ce qui pourrait compenser tout déclin en Chine.

La croissance de l'offre étant également modeste, BHP s'attend à un marché du minerai de fer largement équilibré, ce qui devrait conduire à des prix relativement stables au cours de l'année à venir.

Les contrats à terme sur le minerai de fer à Singapour ont terminé à 128,51 dollars la tonne lundi, à peu près au milieu de la large fourchette de 100 à 144 dollars qui a prévalu depuis décembre 2022.

CUIVRE, CHARBON

C'est à peu près la même chose pour le cuivre, BHP s'attendant à une reprise de la demande avec l'amélioration de l'économie chinoise et l'apaisement des craintes d'inflation dans les pays développés, ce qui conduirait à un marché équilibré.

"À court terme, nous nous attendons à ce que la croissance de la demande des utilisateurs finaux en Chine se poursuive, bien qu'à un rythme un peu plus lent que le taux de 6 % en glissement annuel observé au cours de l'année civile 2023", a déclaré BHP.

Troisième producteur mondial de minerai de fer et de cuivre, BHP est également le premier producteur de charbon métallurgique, la principale source d'énergie utilisée pour transformer le minerai de fer en acier.

Ce type de charbon dépend moins de la demande chinoise, étant donné que la plupart des besoins du pays sont couverts par des mines nationales et par la Mongolie voisine.

Néanmoins, BHP a déclaré que l'exploitation des mines nationales et les importations terrestres en provenance de Mongolie constituaient des incertitudes majeures pour le marché au cours de l'année à venir.

Toutefois, l'Inde devrait poursuivre sur sa lancée et assurer une solide croissance de la demande de charbon métallurgique maritime, compte tenu de la rareté des approvisionnements nationaux dans ce pays d'Asie du Sud.

BHP est optimiste quant aux perspectives à long terme du charbon métallurgique, estimant qu'il sera nécessaire à la fabrication de l'acier pendant des décennies, mais que l'offre sera probablement limitée par un manque d'investissement dans de nouvelles productions.

Dans l'ensemble, les perspectives de BHP pour ses principaux produits de base restent liées à la fortune de la Chine et, accessoirement, à celle de l'Inde.

Mais avec l'arrivée à maturité de l'économie chinoise, la question pour les sociétés minières comme BHP est de savoir si la croissance en dehors de la Chine sera suffisante pour permettre une augmentation durable de la demande de produits de base.

Divulgation : Au moment de la publication, Clyde Russell détenait des actions de BHP en tant qu'investisseur dans un fonds.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters. (Rédaction : Stephen Coates)