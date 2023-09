Les sociétés minières opérant au Chili, premier producteur mondial de cuivre, sont bien placées pour absorber les redevances nationales plus élevées exigées par une nouvelle loi promulguée par le gouvernement de gauche du pays, a déclaré l'agence de notation Fitch mercredi.

Une réforme minière très attendue, approuvée par les législateurs chiliens en mai, exige que les grands producteurs de cuivre paient plus d'impôts et de redevances au gouvernement.

"La nouvelle loi chilienne sur les redevances minières n'affaiblira pas matériellement la compétitivité du secteur minier du cuivre du pays, mais elle augmentera les impôts, ce qui pèsera légèrement sur les flux de trésorerie des mineurs", a déclaré Fitch dans un rapport.

Les sociétés minières mondiales telles que BHP, Anglo American et Glencore font partie de celles dont les flux de trésorerie seront mis à rude épreuve par la réforme, selon Fitch.

Plusieurs grands acteurs industriels diversifiés au niveau mondial "ont pris des engagements substantiels en matière de dépenses d'investissement à la suite de la finalisation des redevances, ce qui suggère que l'économie minière reste compétitive au niveau mondial dans le cadre du nouveau régime fiscal", a ajouté l'agence.

Le nouveau régime fiscal prend effet progressivement, car plusieurs exploitations maintiennent des contrats d'invariabilité fiscale signés antérieurement.

Cependant, Fitch a noté que "les difficultés liées à l'obtention de permis environnementaux conduiront probablement à une période en 2024 où aucun nouveau projet ne sera mis en ligne, après l'achèvement de Quebrada Blanca (de Teck Resources) cette année".

Les mineurs de cuivre privés ont demandé des réductions des coûts énergétiques, des approbations de permis plus rapides et d'autres incitations pour compenser le fardeau du nouveau régime de redevances et éviter une baisse des investissements.

Fitch estime que l'impôt total du Chili sur les sociétés minières restera supérieur à celui du Pérou d'environ deux points de pourcentage et qu'il sera supérieur d'environ quatre points de pourcentage à celui de l'Australie et de la province canadienne de la Colombie-Britannique.

En revanche, il sera nettement inférieur aux taxes imposées aux entreprises minières dans des pays africains tels que la Zambie et la République démocratique du Congo.

Fitch a également déclaré qu'elle s'attendait à ce qu'Antofagasta Minerals "maintienne sa position financière solide malgré une modeste réduction des flux de trésorerie due à des impôts plus élevés". Les filiales clés Antucoya et Centinela de la société minière ont des accords de stabilité fiscale jusqu'en 2030 et 2031, respectivement, a ajouté l'agence.

La nouvelle proposition fiscale affectera probablement le flux de trésorerie de l'entreprise minière publique chilienne Codelco, qui remet tous ses bénéfices au gouvernement, et l'augmentation de la structure fiscale réduira l'accord de rétention des bénéfices que le gouvernement a conclu avec l'entreprise, a ajouté Fitch. (Reportage de Fabian Cambero ; Rédaction de Carolina Pulice ; Edition de Paul Simao)