Le syndicat des superviseurs de la mine chilienne d'Escondida a rejeté vendredi une offre de contrat du propriétaire de la mine, BHP, ouvrant la voie à une grève, a déclaré le syndicat à Reuters, tandis que l'entreprise a indiqué qu'elle demanderait la médiation du gouvernement.

La proposition de contrat a été rejetée à près de 99% des voix, selon le syndicat qui compte plus de 900 membres.

Dans un communiqué, le syndicat a déclaré qu'il continuerait à chercher à atteindre ses objectifs, notamment "des augmentations de salaire, l'égalité salariale entre hommes et femmes, le paiement équitable des primes et le respect des heures de travail", ajoutant qu'il utiliserait "tous les moyens disponibles pour y parvenir".

Le syndicat affirme que BHP cherche à réduire les avantages sociaux et les primes de production tout en allongeant les heures de travail.

Les parties doivent entamer un processus de médiation de cinq jours sous la supervision du gouvernement, qui pourra être prolongé de cinq jours supplémentaires si les parties sont sur le point de parvenir à un accord.

BHP a déclaré dans un communiqué que l'une des options de dialogue était une médiation obligatoire devant des inspecteurs du travail. Si BHP ne demande pas officiellement la médiation, la grève commencera le 4 octobre.

"L'entreprise réaffirme sa volonté permanente de dialoguer et de rechercher un accord bénéfique pour les travailleurs, qui tienne compte des défis actuels et des prévisions à long terme", a ajouté le communiqué.

En attendant, BHP a déclaré que la mine continuerait à fonctionner normalement.

Bien que la vaste mine d'Escondida puisse continuer à fonctionner même si les superviseurs cessent le travail, une grève pourrait entraîner des goulets d'étranglement ou des ralentissements de la production.

Le puissant syndicat chilien Union 1 a déclaré qu'il serait solidaire des superviseurs d'Escondida et qu'il veillerait à ce qu'aucun "remplaçant illégal" ne prenne le travail en cas d'arrêt de travail.

Escondida a produit 1,05 million de tonnes de cuivre l'année dernière.