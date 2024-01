Le syndicat représentant les travailleurs de la mine de cuivre de First Quantum au Panama a mis en garde mercredi contre le projet d'un autre syndicat d'"envahir" le site la semaine prochaine. Il s'agit du dernier affrontement en date concernant la mine, aujourd'hui fermée, qui avait provoqué des manifestations nationales l'année dernière.

Le syndicat des mineurs UTRAMIPA a déclaré dans un communiqué qu'il était "préoccupé" par les projets du syndicat des travailleurs de la construction Suntracs, le plus important du pays, de pénétrer de force dans l'exploitation du mineur canadien le 9 janvier.

Fin novembre, First Quantum a suspendu la production commerciale de la mine et l'a mise en état d'entretien et de maintenance, mais la société dispose encore d'équipements et de travailleurs sur le site.

Suntracs, qui ne représente pas les travailleurs de la mine, a mené ces derniers mois des manifestations contre First Quantum et soutenu des blocages qui ont entravé la capacité de la mine à s'approvisionner.

Un porte-parole de Suntracs a déclaré mercredi que l'entreprise "fermerait symboliquement" la mine le 9 janvier, jour férié commémorant les manifestations anti-américaines de 1964 concernant la souveraineté de la zone du canal de Panama, au cours desquelles plus de 20 Panaméens ont été tués.

"Nous appelons tous les Panaméens à venir avec nous, à se rendre là où notre souveraineté a été violée", a déclaré Saul Mendez, dirigeant du syndicat Suntracs, lors d'une conférence de presse à la fin du mois dernier.

Le syndicat des mineurs a déclaré que Suntracs avait pénétré de force sur le site en 2016 et en 2018.

First Quantum n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les projets de manifestations du 9 janvier à la mine.

Fin novembre, la Cour suprême du Panama a jugé inconstitutionnel le lucratif contrat d'exploitation de First Quantum dans le pays, ce qui a incité le gouvernement à ordonner la fermeture "définitive" de la mine.

La mine représentait auparavant quelque 5 % du produit intérieur brut du Panama, mais elle est devenue un point d'ignition lorsque des manifestations antiminières, auparavant peu nombreuses, se sont transformées en un mouvement antigouvernemental de plus grande ampleur.

Le syndicat de la mine a demandé au gouvernement de l'aider à protéger le site, en invoquant de précédents incidents violents à l'encontre des travailleurs et la nécessité d'éviter une catastrophe environnementale.

Le dirigeant syndical Michael Camacho a déclaré qu'il n'avait pas encore reçu de réponse des autorités et que First Quantum n'avait pas donné d'instructions pour assurer la sécurité des travailleurs. (Reportage de Valentine Hilaire ; Reportage complémentaire d'Eli Moreno ; Rédaction de Kylie Madry ; Montage de Jamie Freed)