(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Literacy Capital PLC - société fiduciaire basée à Londres et spécialisée dans les investissements à long terme dans des entreprises privées britanniques - Elle a obtenu 21,8 millions de livres sterling grâce à la vente de sa participation dans Butternut Box, une entreprise qui fournit de la nourriture fraîche pour chiens par abonnement. Cette somme représente une prime de 54 % par rapport à la dernière valeur comptable de 14,2 millions de livres sterling. Butternut Box a finalisé un tour de table mené par General Atlantic et L Catterton afin de lever des fonds supplémentaires pour soutenir sa croissance continue et faciliter la sortie des investisseurs précédents. Literacy vend l'intégralité de sa participation dans Butternut Box dans le cadre de la transaction. Elle a l'intention d'utiliser le produit de la vente pour rembourser intégralement les montants tirés de sa facilité de crédit renouvelable, avant de recycler ce produit dans de nouveaux investissements.

----------

SkinBioTherapeutics PLC - société de sciences de la vie basée à Newcastle et spécialisée dans la santé de la peau - annonce qu'elle a choisi les mélanges de probiotiques qu'elle utilisera pour les études comparatives dans le cadre de son étude sur l'acné auprès des consommateurs. Les deux mélanges distincts seront testés côte à côte dans le cadre d'une étude auprès de consommateurs volontaires afin de déterminer lequel est le plus efficace. L'étude devrait débuter au quatrième trimestre et se terminer à la fin de l'année. De plus amples informations sur l'étude seront communiquées d'ici la fin du troisième trimestre.

----------

Aurrigo International PLC - Société basée à Coventry, Angleterre - Annonce une collaboration avec l'une des plus grandes sociétés de logistique au monde, pour développer Auto-Cargo, un véhicule électrique autonome conçu pour transporter des charges lourdes vers et depuis les avions. Le projet bénéficiera d'une subvention de 482 020 GBP de la part d'Innovate UK et du Centre for Connected and Autonomous Vehicles. Les deux entreprises développeront et piloteront Auto-Cargo sur une période de 14 mois à partir de septembre 2023 à l'aéroport d'East Midlands.

----------

Ashington Innovation PLC - société d'acquisition à but spécifique - Poursuit les négociations en vue d'acquérir Cell Therapy Ltd et Calon Cardio-Technology Ltd. Précise que l'acquisition de Calon dépend de la réussite de la transaction concernant Cell Therapy. Toutefois, l'acquisition proposée de Cell Therapy ne dépend pas de l'acquisition de Calon. En outre, à la suite d'une violation de la confidentialité par son courtier, SI Capital, le mandat de SI Capital a été résilié et la société cherche à nommer un nouveau courtier unique.

----------

Kefi Gold and Copper PLC - Société d'or et de cuivre centrée sur l'Éthiopie - Fournit une mise à jour opérationnelle couvrant les développements en Éthiopie depuis la dernière mise à jour du 9 août. Dans le cadre du projet aurifère Tulu Kapi, la société reste concentrée sur les approbations finales du crédit et du conseil d'administration pour le financement du projet, avant le lancement du projet au quatrième trimestre, la première production étant attendue pour la fin de 2025. La clôture du financement du projet Tulu Kapi semble être la première étape cruciale.

----------

Vinanz Ltd - Société minière de Bitcoin enregistrée dans les îles Vierges britanniques - déclare que la négociation des actions de la société sur le marché à risque OTCQB aux États-Unis commencera aujourd'hui. Le symbole de l'action sera VINZF. Explique qu'il n'y a pas de levée de fonds associée à ce cross trade.

----------

Smartspace Software PLC - Entreprise de technologie SaaS basée à Bury St Edmunds, Angleterre, qui conçoit et construit des solutions logicielles intelligentes - La filiale SwipedOn lance sa plateforme élargie pour permettre la réservation de bureaux, de places de parking, de bornes de recharge pour véhicules électriques et d'équipements. Cette version est le résultat du plus grand projet entrepris par l'équipe de développement de SwipedOn. La nouvelle fonctionnalité offre une excellente opportunité d'augmenter les revenus de la base de clients de SwipedOn, qui compte plus de 4 900 clients, selon l'entreprise.

----------

Andrada Mining Ltd - Mineur de lithium, d'étain et de tantale basé à Guernesey - Confirme que la Banque de développement de Namibie a envoyé un avis confirmant que toutes les conditions ont été remplies ou levées et que le bouclage financier a eu lieu. En conséquence, le groupe est en train de demander le tirage de la facilité de 100 millions de NAD (environ 5,8 millions d'USD) qui devrait arriver cette semaine. Ces fonds seront utilisés pour accélérer la mise en œuvre de la phase II du projet d'amélioration continue de la mine d'Uis.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.