Malgré la pandémie, bénéfice en hausse pour le géant du cuivre Codelco

Santiago du Chili (awp/afp) - La compagnie minière chilienne Codelco, premier producteur mondial de cuivre, a réalisé un bénéfice de 1,124 milliard de dollars sur les neuf premiers mois de 2020, soit une hausse de 86% sur un an, malgré les restrictions dues à la pandémie de coronavirus.

Ce résultat a été obtenu grâce à "l'augmentation de la production, la continuité opérationnelle des fonderies, les ventes plus élevées de cuivre et de molybdène ainsi que le prix plus élevé du cuivre", a indiqué Codelco vendredi dans un communiqué.

Les excédents ou les bénéfices générés par le groupe public sont remis à l'Etat chilien.

Codelco, producteur d'environ 11% du cuivre mondial, a extrait 1.165.000 tonnes de cuivre fin entre janvier et septembre, soit 45.000 tonnes de plus (4%) qu'à la même période en 2019.

"Grâce aux mesures prises par l'entreprise avant que la pandémie n'atteigne le Chili, nous avons pu en atténuer les effets, assurer la protection de nos travailleurs et maintenir la continuité de l'activité", s'est félicité Octavio Araneda, président de Codelco.

Avec près d'un tiers de l'offre mondiale, soit l'équivalent de 5,6 millions de dollars, le Chili est le premier producteur mondial de cuivre.

Les grandes mines de cuivre, situées dans le nord et le centre du Chili, n'ont jamais été arrêtées malgré les 500.000 cas de Covid-19 et les plus de 14.000 décès dans le pays.

