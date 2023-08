(Alliance News) - Marula Mining PLC a annoncé vendredi un objectif d'exploration à sa mine de Kinusi, en se référant à un rapport de ses consultants géologiques Geofields Tanzania Ltd.

La société minière et de développement axée sur l'Afrique a déclaré qu'un nouveau rapport confirmait les conclusions préliminaires de juin sur l'identification d'un corridor minéralisé en cuivre à Kinusi qui s'étend sur plus d'un kilomètre de long et plus de 300 mètres de large dans le projet principal de Sasimo.

"Les observations de Geofields sur le terrain suggèrent des teneurs en cuivre visibles pouvant aller jusqu'à 30 %", a déclaré Marula.

Marula Mining a annoncé un objectif d'exploration de 10 à 15 millions de tonnes de cuivre à haute teneur, d'or et d'autres métaux de base, avec la possibilité d'augmenter ce chiffre à plus de 50 millions de tonnes.

Les résultats des échantillons prélevés par Geofields dans le cadre du programme de la phase 1, qui seront réanalysés par les laboratoires SGS dans leurs installations en Tanzanie, sont attendus le mois prochain.

À l'avenir, un programme de phase 2 "sera entrepris pour accroître la confiance et les connaissances géologiques à Kinusi".

Jason Brewer, directeur général de Marula, a déclaré : "La réception du rapport de Geofields sur le programme d'exploration de la phase 1 est un grand pas en avant pour nos activités planifiées à la mine de cuivre de Kinusi".

Les actions de Marula Mining ont augmenté de 1,6 % à 15,50 pence chacune vendredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

