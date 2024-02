(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des transactions des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Harmony Energy Income Trust PLC - Investisseur britannique spécialisé dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie à l'échelle commerciale - Complète l'amendement de ses facilités nettes avec NatWest Group PLC. Mardi, Harmony Energy a annoncé qu'elle étendait sa facilité de crédit, après avoir modifié une facilité initiale avec NatWest et Rabobank, ce qui lui a donné accès à 50 millions de livres sterling de dette supplémentaire et a porté la facilité totale à 110 millions de livres sterling. En outre, Harmony, NatWest et Rabobank ont convenu d'une facilité de crédit renouvelable de 20 millions de livres sterling. Cette facilité ne sera utilisée que lorsque certaines étapes de la construction auront été franchies, et Harmony ne s'attend pas à ce qu'elle soit entièrement utilisée avant le quatrième trimestre, si tant est qu'elle le soit, avait-elle déclaré. Harmony Energy prévoit maintenant de mettre en place de nouveaux accords de couverture des taux d'intérêt et communiquera de plus amples détails en temps voulu. La nouvelle marge représente des réductions de 25 points de base par rapport à la marge appliquée à la précédente facilité à terme de 110 millions de livres sterling et de 50 points de base par rapport à la marge appliquée à la précédente facilité de crédit renouvelable de 20 millions de livres sterling.

----------

Mycelx Technologies Corp - Technologie de l'eau et de l'air propres basée en Géorgie, États-Unis - Déclare avoir pris un départ "très encourageant" pour 2024 suite à la vente de ses opérations commerciales en Arabie saoudite pour un prix d'acquisition allant jusqu'à 7,1 millions de dollars à Twarid Water Treatment. Pour 2023, elle prévoit un chiffre d'affaires d'environ 10,9 millions USD, contre 10,0 millions USD il y a un an, et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et perte d'amortissement de 2,5 millions USD, inchangé par rapport à l'année précédente. Connie Mixon, directrice générale, déclare : "Nos résultats financiers en 2023 reflètent des défis imprévus dans les opérations et le calendrier des projets. Nous avons pris des mesures décisives pour améliorer la performance financière et nous continuons à faire des progrès constants sur nos marchés principaux. Nous avons bien entamé 2024 et, suite à la vente de nos activités en Arabie saoudite, nous nous concentrons sur l'accélération du plan de marketing et de vente de nos technologies uniques sur les marchés de la remédiation des PFAS et de l'EOR."

----------

Great Southern Copper PLC - Signature de deux lettres d'intention pour le projet Especularita au Chili, qui comprend deux prospects de haute priorité, Cerro Negro et Artemisa. "Il a fallu des années de travail patient pour intégrer ces concessions stratégiques dans le projet Especularita de la CGC et nous sommes très enthousiastes à l'idée de commencer l'exploration de ces cibles attrayantes en conjonction avec notre pipe-line cible existant. Les prospects de Cerro Negro et d'Artemisa nous fournissent des informations géologiques clés sur le potentiel de minéralisation de type cuivre porphyrique en profondeur sous la lithocapte Colorada et élargissent la zone disponible pour l'exploration. Cerro Negro comprend la mine historique de Mostaza avec des teneurs élevées en Cu-Ag dans des roches altérées argileuses avancées, comme prévu sous la base du lithocap et au-dessus d'un porphyre cuprifère. Artemisa comprend une minéralisation de cuivre de type brèche exposée sous une altération lithocapique étendue", déclare Sam Garrett, directeur général.

----------

Canadian Overseas Petroleum Ltd - Société d'exploration pétrolière et gazière basée à Londres et à Calgary, Canada, avec des activités dans le Wyoming, États-Unis - Prévoit des réserves de trésorerie totalement épuisées au cours de la première semaine de mars. Elle déclare qu'elle aura besoin de "fonds supplémentaires pour pouvoir poursuivre ses activités au-delà de cette date". Or, ce financement n'a pas encore été trouvé. "Le prêteur de la facilité de crédit de premier rang a indiqué qu'il ne prolongerait pas la période d'abstention au-delà du 29 février 2024. L'entreprise continue d'envisager des alternatives stratégiques à la lumière de ce qui précède, y compris une forme de protection formelle contre l'insolvabilité qui pourrait ou non laisser de la valeur aux actions ordinaires de l'entreprise", prévient le rapport.

----------

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.