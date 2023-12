(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Premier African Minerals Ltd - Développeur de projets de métaux et de minéraux centrés sur l'Afrique - Lance une souscription pour lever 2,4 millions de livres sterling par l'émission d'actions à 0,23 pence chacune. Le placement servira à financer son projet de lithium et de tantale Zulu. Elle ajoute qu'elle prévoit une production génératrice de revenus d'ici février 2024, après l'installation d'un broyeur de barres de 55 tonnes par heure d'ici le début du mois de février. Elle ajoute qu'elle a réglé un paiement de 2,5 millions USD par l'émission de 769,2 millions d'actions. Le directeur général George Roach déclare : "La souscription et le règlement de l'entrepreneur devraient permettre à Zulu d'entrer en production en février 2024. Nous sommes très encouragés par le fait que la souscription a été acceptée par deux investisseurs institutionnels, l'un d'entre eux ayant déjà soutenu la société. Nous pensons que le fait d'attirer de nouveaux investissements institutionnels dans Premier démontre la valeur sous-jacente de Premier."

Angle PLC - Société de diagnostic médical basée à Surrey, Angleterre - Des chercheurs de l'Université du Nouveau Mexique utilisant son système Parsortix pour prélever des cellules tumorales circulantes à des fins d'analyse ont déclaré : "L'expression des gènes dans les CTC pourrait être une source d'amélioration de la qualité de vie des patients : "L'expression des gènes dans les CTC pourrait être déterminante pour prescrire un traitement plus ciblé en fonction des besoins du patient. La recherche prouve que Parsortix a la capacité de prélever des CTC pour les analyser. Le système a été utilisé pour récolter les cellules afin de tester deux médicaments contre le cancer dans des modèles de souris précliniques. Le PDG Andrew Newland commente : "L'utilisation de biomarqueurs CTC dans les essais cliniques est un domaine en pleine expansion qui permet un suivi longitudinal des changements transcriptomiques et protéomiques. Angle peut fournir aux clients pharmaceutiques une gamme complète de services pour soutenir le développement préclinique et clinique des médicaments. Cela comprend des protocoles standardisés et validés pour l'analyse des CTC, y compris les techniques établies d'IF, dPCR et NGS, et la capacité de fournir des essais sur mesure pour identifier les cibles des médicaments et vérifier l'efficacité thérapeutique".

Thor Energy PLC - Société d'exploration minière centrée sur les États-Unis et l'Australie - annonce que les résultats de la récupération métallurgique du cuivre de son projet de cuivre Alford East montrent une récupération jusqu'à 72,2 % en utilisant la glycine lixiviante, qui est inoffensive et respectueuse de l'environnement. Nicole Galloway Warland, PDG de la société, déclare : "Les essais hydrométallurgiques en mini-colonnes ont été couronnés de succès et ont permis d'obtenir des taux de récupération du cuivre allant jusqu'à 72,2 %, ce qui est supérieur à la fourchette standard de 60 à 70 % pour une opération [de récupération in-situ]. Ces résultats sont très encourageants, car Thor fait progresser l'évaluation de l'ISR du projet Alford East Copper-REE-Gold. Dans le cadre de l'engagement de Thor en faveur d'activités d'exploration durables, nous sommes heureux d'utiliser le Glyleach TM comme lixiviant au cours du processus de récupération in situ. Comparé à l'acide sulfurique conventionnel souvent utilisé, le Glyleach TM est une alternative économique et respectueuse de l'environnement, aidant Thor à développer une exploitation de cuivre ISR à faible coût et à faible empreinte environnementale.

Blencowe Resources PLC - Mineur de graphite basé à Londres et exploitant le projet Orom-Cross dans le nord de l'Ouganda - déclare avoir terminé l'excavation et la préparation à Orom-Cross pour l'exportation d'un échantillon en vrac supplémentaire de 600 tonnes. Il indique que l'échantillon sera expédié à l'usine pilote de Jilian New Technology en Chine pour y être traité. Il ajoute que l'échantillon servira à confirmer la cohérence de ses produits finis. La société indique que les travaux d'essai sur les options d'élimination durable des résidus sont presque terminés. Elle ajoute qu'elle procède à des essais supplémentaires pour d'autres segments de marché spécialisés. Le président Cameron Pearce commente : "Blencowe progresse dans toutes les parties de l'étude de faisabilité définitive, des actions clés étant actuellement en cours en Ouganda, en Chine, en Australie et aux États-Unis. Nous sommes très satisfaits de tous les résultats obtenus à ce jour et nous continuerons à apporter de la valeur ajoutée à ce projet de classe mondiale."

Ondine Biomedical Inc - Société de sciences de la vie basée à Vancouver - déclare avoir levé 2,9 millions de livres sterling par le biais d'un placement. Elle émettra 1,1 million de nouvelles actions à 9 pence chacune, ce qui représente une prime de 9 % par rapport au cours de clôture du 29 novembre. Elle déclare qu'elle utilisera le produit pour soutenir sa commercialisation au Canada, au Royaume-Uni, en Espagne et au Mexique, et qu'elle fournira une marge de manœuvre en matière de trésorerie au moins jusqu'au milieu du deuxième trimestre de 2024.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

