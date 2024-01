Phoenix Copper Ltd - qui développe le projet de cuivre et d'argent à ciel ouvert Empire dans l'État américain de l'Idaho - lance une offre d'actions pour lever jusqu'à 2,4 millions de livres sterling afin d'acheter du matériel d'extraction et de traitement. L'offre est proposée au prix de 11,5 pence par action et consistera en un placement de 1,2 million de livres sterling, une souscription directe de 1,0 million de livres sterling et une offre au détail d'un montant maximum de 200 000 livres sterling. Le placement sera réalisé sous la forme d'un livre d'ordres accéléré par les courtiers Panmure Gordon (UK) Ltd et WH Ireland Ltd en tant que teneurs de livres conjoints. Phoenix indique que l'équipement minier est disponible avec une "décote substantielle" potentielle par rapport à sa nouvelle valeur. La société indique également qu'elle est toujours en pourparlers avancés avec des investisseurs obligataires pour un projet d'obligation d'entreprise sur le cuivre destiné à financer la construction de la mine Empire.

Cours actuel de l'action : 10,91 pence, en baisse de 22 % à Londres vendredi matin, pour une capitalisation boursière de 4,8 millions de livres sterling.

Variation sur 12 mois : en baisse de 73%.

