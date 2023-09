Phoenix Copper Ltd - Explorateur de métaux de base et de métaux précieux dans l'État américain de l'Idaho - déclare que les essais métallurgiques effectués à la mine Empire montrent la possibilité d'une récupération "robuste" du cuivre, de l'or et de l'argent. Le test a été réalisé par Forte Dynamics et a consisté en des procédés de flottation et de lixiviation à l'acide sulfurique. La campagne de forage de Navarre Creek est en cours, avec un total de 9.825 pieds forés jusqu'à présent.

Ryan McDermott, directeur général, déclare : "Le processus de flottation est une norme industrielle pour l'extraction des métaux des gisements de cuivre sulfurés.

Nous poursuivons dans cette voie en espérant qu'un processus basé sur la flottation améliorera encore les aspects économiques et environnementaux, sociaux et de gouvernance de la mine à ciel ouvert Empire, tout en rationalisant potentiellement le développement ultérieur de la minéralisation sulfurée souterraine plus profonde de la société."

Cours actuel de l'action : 23,50 pence, en hausse de 1,1 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 4,4

