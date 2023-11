Les mesures abruptes prises cette semaine par le Panama pour annuler potentiellement le contrat de l'une des plus grandes et des plus récentes mines de cuivre du monde par le biais d'un référendum et d'une proposition de loi ont alarmé les investisseurs mondiaux et fait disparaître environ 40 % de la valeur marchande de First Quantum Minerals.

Jeudi, les législateurs ont mis fin aux efforts visant à annuler le contrat par voie législative, tandis qu'une proposition de loi visant à décider de l'avenir de l'accord signé par First Quantum et le gouvernement panaméen par le biais d'un référendum en décembre est bloquée dans les procédures du Congrès.

Le sort du contrat est donc pour l'instant entre les mains de la plus haute juridiction du pays.

Les mesures prises par le Panama soulèvent des questions sur l'approvisionnement en cuivre, étant donné que Cobre Panama représente environ 1 % de la production mondiale. La mine de cuivre, d'une valeur de 10 milliards de dollars, produit un métal essentiel à la fabrication de véhicules électriques.

La société canadienne First Quantum a déclaré vendredi qu'elle restait "confiante" dans sa position juridique au Panama.

Voici quelques questions concernant les actions du Panama.

QUEL EST L'OBJET DU LITIGE ?

Le différend remonte à 2017, lorsque la plus haute juridiction du Panama a jugé inconstitutionnelle la loi en vertu de laquelle First Quantum exploitait la mine.

First Quantum a hérité du contrat après avoir remplacé Petaquilla Gold en tant qu'exploitant de la mine en 2013.

Les recours contre la décision du tribunal ont été rejetés et la décision a été confirmée en 2021, ce qui a obligé l'entreprise à entamer des négociations en vue d'un nouvel accord avec le gouvernement.

Le nouveau contrat, conclu le 20 octobre, a été promulgué par le gouvernement panaméen. Il confère à First Quantum un droit d'exploitation minière de 20 ans, assorti d'une option de prolongation de 20 ans, en échange de 375 millions de dollars de recettes annuelles pour le Panama.

Le gouvernement a déclaré que le nouveau contrat offrait de meilleures conditions que le précédent, mais les manifestants panaméens ne sont pas d'accord.

QUELLES SONT LES REVENDICATIONS DES MANIFESTANTS ?

Les manifestants affirment que le contrat est trop généreux à l'égard de la société minière canadienne et dénoncent la corruption. Ils affirment également que la mine présente des risques pour l'environnement et demandent l'annulation du contrat et l'interdiction de tout nouveau projet minier.

QUE SE PASSERA-T-IL ENSUITE ?

Le gouvernement panaméen a autorisé la société minière à poursuivre ses activités pendant que se déroulaient les négociations relatives au contrat contesté. Il n'a fait aucun commentaire sur ce qui se passerait si le contrat était annulé.

Les législateurs ont approuvé vendredi un projet de loi interdisant les nouvelles concessions minières, mais il ne concerne pas la mine de Cobre Panama, qui dispose déjà d'une concession. Néanmoins, la durée de vie de la mine pourrait être affectée par l'interdiction puisque le projet de loi interdit le renouvellement et l'extension des concessions.

Les activités des mineurs pourraient également être affectées si le tribunal suprême juge le contrat inconstitutionnel, car il pourrait décider d'arrêter ses activités ou d'ordonner des négociations pour un nouveau contrat.

Le gouvernement panaméen n'a pas dit publiquement s'il envisageait de nationaliser la mine.

QUE DISENT LES EXPERTS LOCAUX ?

Les experts locaux ont déclaré que laisser la plus haute juridiction du pays statuer sur la validité du contrat serait le meilleur moyen de résoudre les différends en cours, étant donné que la résiliation unilatérale du contrat par la loi pourrait ouvrir la voie à un arbitrage international, puisqu'elle serait considérée comme une rupture de contrat par le gouvernement panaméen.

Le tribunal suprême du Panama entendra dans les prochains jours les différentes contestations du contrat. (Reportage de Valentine Hilaire et Divya Rajagopal, édition de Denny Thomas et Rod Nickel)