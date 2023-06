Les sociétés chinoises Zijin Mining et Norinco Group, la société sud-africaine Sibanye Stillwater et un véhicule d'investissement détenu par d'anciens responsables de Glencore ont été retenus dans la course au rachat de la société zambienne Mopani Copper Mines, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier.

Le ministre zambien des mines, Paul Kabuswe, a déclaré en février qu'il y avait dix prétendants pour le complexe minier et métallurgique qui appartient à l'entreprise publique ZCCM-IH.

Rothschild & Co, engagé l'année dernière pour trouver des investisseurs pour Mopani, a réduit la liste à quatre, ont dit les sources.

Le géant suisse des matières premières Glencore a vendu une participation de 73 % dans Mopani à ZCCM-IH en 2021 pour 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'un accord financé par la dette, mais a conservé les droits d'achat de la production de cuivre de Mopani jusqu'à ce que la dette ait été entièrement remboursée.

L'une des sources a déclaré que les investisseurs, qui ont procédé à une vérification préalable et soumis des offres non contraignantes en mai, sont en train d'achever tous les travaux nécessaires avant de faire des offres contraignantes, Sibanye, Zijin et Norinco étant les trois principaux prétendants.

La source a ajouté qu'un investisseur devrait être sélectionné avant la fin du mois de juillet et que des propositions distinctes ont également été faites à Glencore, à qui l'on doit encore de l'argent.

Glencore a également consenti de nouvelles avances à Mopani en 2022.

Reuters n'a pas été en mesure d'établir la valeur de la transaction.

Un porte-parole de Glencore s'est refusé à tout commentaire. Zijin s'est également refusé à tout commentaire, tandis que Norinco et ZCCM-IH n'ont pas répondu immédiatement aux questions envoyées par courrier électronique.

Le PDG de Sibanye, Neal Froneman, qui cherche à se développer dans le cuivre dans le cadre de la poussée de l'entreprise vers les métaux verts, a confirmé que l'entreprise avait soumis une proposition d'acquisition de Mopani.

"Nous sommes prêts à investir, nous sommes prêts à être là pour le long terme", a déclaré Froneman lors d'une interview accordée à Reuters.

M. Froneman a déclaré que la mine de cuivre, qui pourrait potentiellement produire environ 225 000 tonnes de cuivre par an, nécessitait des investissements considérables, mais que les gisements disponibles faisaient de Mopani un actif intéressant à détenir.

"Il s'agit d'un merveilleux gisement, et une bonne mine commence par un bon gisement et des gens compétents", a déclaré M. Froneman.

Le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, cherche à attirer de nouveaux investisseurs dans le deuxième producteur de cuivre d'Afrique et souhaite tripler la production de ce métal essentiel pour des produits tels que les lignes électriques, les machines industrielles et les véhicules électriques. (Reportage de Felix Njini, complété par Nelson Banya à Harare, Chris Mfula à Lusaka, Siyi Liu à Pékin et la salle de presse de Pékin ; rédaction d'Olivia Kumwenda-Mtambo et Jan Harvey)