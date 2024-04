(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

----------

Oxford Technology 2 VCT PLC - fonds de capital-risque investissant dans des entreprises technologiques cotées et non cotées - La valeur nette d'inventaire était de 39,7 pence par action au 29 février, en baisse par rapport à 45,3 pence au 28 février 2023. Le président déclare : "Au cours d'une année où l'indice FTSE AIM All Share a baissé de 14 %, votre société a enregistré une perte de 1,75 million de livres sterling, avec des actifs nets en baisse de 19 %" et que les résultats de cette année "ne peuvent être décrits que comme décevants". Elle déclare un dividende de 55,0 pence pour l'exercice clos le 29 février, inchangé par rapport à l'année précédente. Elle déclare avoir atteint "la masse critique que nous recherchions depuis longtemps" et qu'elle est actuellement à la recherche de plans alternatifs pour gérer son portefeuille excédentaire une fois que ses principaux actifs auront été réalisés.

----------

Petra Diamonds Ltd - Groupe minier diamantaire basé aux Bermudes - Déclare que le revenu pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 a totalisé 66 millions de dollars, en baisse par rapport aux 90 millions de dollars du deuxième trimestre. Cette baisse est due à la diminution de la production et au calendrier des recettes de l'appel d'offres n° 5. Ce cinquième cycle d'appel d'offres a rapporté 49 millions USD grâce à la vente de 362 132 carats à un prix moyen de 136 USD le carat. A titre de comparaison, la vente de 428 860 carats à 112 USD le carat dans le cadre du quatrième appel d'offres a rapporté 48 millions d'USD. La production de rayons pour le trimestre est restée stable par rapport aux trois mois précédents et conforme aux attentes. Le nombre total de tonnes traitées a diminué de 1,5 %, passant de 3,0 millions de tonnes à 2,9 millions de tonnes.

----------

J Smart & Co (Contractors) PLC - Entrepreneur en construction basé à Edimbourg - Le bénéfice avant impôts pour les six mois au 31 janvier a chuté de 21% à 205.000 GBP contre 260.000 GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires augmente cependant de 54%, passant de 5,6 millions de livres sterling à 8,6 millions de livres sterling. La société déclare un dividende intérimaire de 0,96 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente. Le coût des ventes passe de 2,1 millions de GBP à 6,4 millions de GBP. La société déclare que les prix des matériaux de construction "continuent d'augmenter, ce qui continue d'affecter la viabilité de tous les types de projets potentiels". Elle indique qu'il y a eu une "légère amélioration" des réservations limitées par rapport à la fin de l'année 2023, mais que les problèmes économiques persistants affectent toujours le sentiment des consommateurs. Il affirme que les locations restent "robustes" mais qu'au cours de l'année qui s'achève le 31 juillet "il y aura certainement une érosion des bénéfices en raison du manque de contrats externes, du manque de recouvrement des frais généraux, de l'augmentation continue des coûts des matériaux, des programmes prolongés en raison de l'infrastructure des services publics et des retards des autorités statutaires, ainsi que du coût de détention du stock de logements privés".

----------

Tertiary Minerals PLC - société de développement minier axée sur les gisements aux États-Unis, en Zambie et en Europe du Nord - annonce que des travaux de forage sont en cours sur le projet Konkola West Copper en Zambie. Le projet "vise les prolongements profonds en aval-pendage et le long de l'axe des gisements de cuivre contigus de Lubambe-Mingomba-Konkola à l'est de la licence et qui s'étendent au nord jusqu'au complexe minier de Musoshi en République Démocratique du Congo". La longue zone continue de minéralisation s'étend sur 15 kilomètres au total et contient, avant l'exploitation, plus de 775 millions de tonnes de cuivre d'une teneur comprise entre 2 et 3 %.

----------

PureTech Health PLC - Société londonienne de produits biothérapeutiques - Complète le recrutement pour l'essai clinique de phase 2b Elevate IPF, qui évaluera le LYT-100 ou la deupirfenidone chez des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique ou FPI. Says LYT-100 est une forme deutérée de la pirfénidone, l'un des deux traitements standard approuvés pour traiter la FPI. L'essai randomisé à double insu aura pour principal critère d'évaluation le taux de diminution de la capacité vitale forcée dans les groupes LYT-100 combinés par rapport au groupe placebo sur une période de 26 semaines. Les autres critères d'évaluation clés comprendront des mesures de tolérabilité, des biomarqueurs et des résultats rapportés par les patients. Les résultats préliminaires sont attendus pour le quatrième trimestre de 2024.

----------

DP Poland PLC - Exploitant londonien de magasins et de restaurants Domino's pizza en Pologne et en Croatie - Lève un million de livres sterling brut dans le cadre d'une offre de détail sursouscrite, avec 10,1 millions d'actions à émettre en conséquence. L'entreprise déclare avoir levé environ 20,5 millions de livres sterling au total grâce à la souscription, au placement et à l'offre au détail combinés. La levée de fonds a été annoncée fin mars, avec un prix de placement de 9,92 pence par action. Elle comprenait un investissement de 11 millions de livres sterling de Domino's Pizza Group PLC.

----------

Golden Metal Resources PLC - Société d'exploration de métaux axée sur le Nevada - déclare qu'une étude magnétique au sol a détecté des anomalies significatives à son projet Garfield dans la ceinture minérale Walker Lane du Nevada. Deux anomalies magnétiques ont été détectées dans la zone " High-Grade " et une autre dans la partie sud-ouest de la zone " Power-Line ". La société se dit " très encouragée " par ces résultats et a commandé un levé géophysique magnétique au sol dans certaines des principales zones cibles de Pilot Mountain. Les résultats sont en cours de traitement. Elle ajoute que les préparatifs de forage pour Pilot Mountain sont "en bonne voie" et qu'elle espère recevoir les autorisations "dans les plus brefs délais". Oliver Friesen, directeur général, déclare que 2024 "s'annonce comme une année très excitante pour Golden Metal", qui est "parfaitement positionnée pour répondre" à la demande croissante de "métaux importants tels que le tungstène".

----------

