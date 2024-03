(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

----------

Castillo Copper Ltd - société d'exploration de cuivre avec des projets en Australie et en Zambie - La perte avant impôt était de 1,2 million de dollars australiens au cours des six mois se terminant le 31 décembre, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 652 672 dollars australiens de l'année précédente. Ceci est principalement dû à des charges de dépréciation de 518 361 AUD liées aux dépenses d'exploration. Les recettes se sont élevées à 22 850 AUD pour la période, contre 3 452 AUD pour la période comparative en 2022.

----------

Artemis Resources Ltd - société d'exploration axée sur l'or, le cuivre et le lithium avec des projets en Australie occidentale - déclare que sa perte avant impôts était de 1,8 million de dollars australiens dans les six mois au 31 décembre, réduite par rapport aux 17,2 millions de dollars australiens de l'année précédente. Les résultats du groupe n'ont pas souffert de charges de dépréciation au cours de la période, contrairement au premier semestre précédent, au cours duquel ces charges avaient atteint 12,5 millions de dollars australiens. La perte nette de la juste valeur des instruments financiers a également diminué, passant de 3,1 millions AUD à 540 000 AUD. Au 31 décembre, le total des actifs de la société s'élevait à 4,9 millions de dollars australiens, contre 5,6 millions de dollars australiens à la fin de l'année 2022.

----------

Neometals Ltd - Producteur de matériaux pour batteries basé à West Perth, en Australie - La perte avant impôts était de 21,3 millions de dollars australiens au cours des six mois précédant le 31 décembre, en hausse par rapport aux 13,7 millions de dollars australiens de l'année précédente. Sur ce montant, 3,2 millions de dollars australiens sont imputables aux ajustements de la juste valeur des investissements non cotés en bourse, et 3,2 millions de dollars australiens sont imputables aux charges de dépréciation de l'investissement dans une société associée, qui n'avaient pas été prises en compte dans les résultats du premier semestre précédent. La perte par action est passée de 2,34 AUD à 3,73 AUD. Au 31 décembre, la société possédait des actifs d'une valeur de 22,2 millions de dollars australiens, contre 27,2 millions de dollars australiens au 30 juin.

----------

Frontier IP Group PLC - Spécialiste de la commercialisation de la propriété intellectuelle basé à Édimbourg - Au cours du semestre clos le 31 décembre, Frontier a enregistré un bénéfice avant impôt de 1,4 million de livres sterling, contre une perte de 469 000 livres sterling au cours du dernier semestre de 2022. Le bénéfice de base par action est passé à 2,67 pence, contre 0,49 pence au cours de la même période de comparaison. Les revenus des services sont restés inchangés à 203 000 GBP. Frontier déclare également avoir réalisé "des progrès commerciaux et techniques significatifs dans l'ensemble de son portefeuille", malgré une conjoncture économique difficile. Neil Crabb, directeur général, commente : "Je suis ravi que nous ayons renoué avec la rentabilité au cours du premier semestre. Cette amélioration des résultats intervient malgré les coups de vent froids provoqués par les conditions économiques, géopolitiques et de marché qui prévalent, et reflète les progrès solides réalisés dans l'ensemble du portefeuille au cours de la période et au-delà. Alusid, CamGraPhIC, Fieldwork Robotics, Nandi Proteins, Pulsiv et The Vaccine Group font partie des entreprises qui accélèrent le rythme et qui s'acheminent vers la viabilité commerciale et un avenir plein de succès".

----------

Vaalco Energy Inc - Société d'énergie basée à Houston - 150,1 millions USD de bénéfices avant impôts en 2023, contre 123,4 millions USD en 2022. Vaalco indique qu'elle a également généré un bénéfice ajusté record avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et exploration de 280,4 millions USD, en hausse par rapport aux 186,6 millions USD de l'année précédente. Vaalco a versé un total de 25 cents par action en dividendes pour 2023, soit un quasi-doublement par rapport aux 13 cents versés en 2022. Le bénéfice de base par action s'est élevé à 56 cents par action, en baisse par rapport à 74 cents. Pour 2024, la société prévoit un budget d'investissement de 70 à 90 millions USD et vise à restituer plus de 25 millions USD de flux de trésorerie disponible aux actionnaires.

----------

GCP Asset Backed Income Fund Ltd - Société d'investissement basée à Jersey - Propose la liquidation d'une société et la réalisation de ses actifs, ainsi que la vente potentielle de l'ensemble de son capital émis. Les actionnaires se prononceront sur l'avenir de la société lors de l'assemblée générale annuelle du 15 mai, et GCP indique qu'il leur recommande de voter "pour la cessation d'activité de la société sous sa forme actuelle". La société estime qu'il s'agit de la manière la plus prudente d'apporter de la valeur aux actionnaires. Alex Ohlsson, président de GCP, déclare : "Le conseil d'administration remercie les actionnaires pour les commentaires constructifs qu'ils ont formulés dans le cadre du processus d'engagement des actionnaires. Ces commentaires détaillés ont été d'une valeur inestimable dans le processus de prise de décision du conseil d'administration et dans la formulation de propositions pour une liquidation ordonnée de l'entreprise."

----------

International Personal Finance PLC - Société de services financiers basée à Leeds - Le bénéfice avant impôt a augmenté de 8,4 % pour atteindre 83,9 millions de livres sterling en 2023, contre 77,4 millions de livres sterling en 2022, ce qui est supérieur aux attentes précédentes de la société. Le chiffre d'affaires total a atteint 767,8 millions de livres sterling, contre 645,5 millions de livres sterling en 2022. IPF a proposé un dividende final de 7,2 pence par action, contre 6,5 pence en 2022, ce qui porte le dividende annuel à 10,3 pence, contre 9,2 pence par action. Le bénéfice de base par action est passé de 25,6 pence à 21,5 pence. Les coûts de l'année se sont élevés à 227,2 millions de livres sterling, contre 203,9 millions de livres sterling l'année précédente. Gerard Ryan, directeur général, déclare : "Toutes nos activités ont enregistré une bonne croissance, à l'exception de la Pologne, où nous avions prévu un recul en raison de l'adaptation à la nouvelle réglementation et du déploiement de notre produit de carte de crédit. Nous servons maintenant plus de 130 000 clients avec cette nouvelle offre passionnante et nous continuons à adapter et à changer nos activités polonaises aux besoins des clients et aux changements constants de la réglementation."

----------

MAC Alpha Ltd - société d'acquisition soutenue par Marwyn Value Investors Ltd, axée sur les petites capitalisations - La perte avant impôt a été ramenée à 137 174 GBP au cours des six mois précédant le 31 décembre, contre 170 297 GBP au cours du premier semestre de l'année précédente. A la fin de l'année, le solde de trésorerie de la société s'élevait à 391.116 GBP, contre 554.446 GBP. Les pertes par action ont été ramenées de 24,33 pence à 10,55 pence. La société indique qu'elle s'est engagée avec plusieurs équipes de gestion potentielles au cours de l'année, et qu'une "due diligence de bureau a été menée sur des opportunités sectorielles dans lesquelles les équipes de gestion potentielles ont une grande expérience".

----------

Bowleven PLC - Société pétrolière et gazière basée à Édimbourg et axée sur l'Afrique - annonce un projet d'offre publique d'achat conditionnelle visant à lever des fonds pour un montant d'environ 1,6 million de livres sterling, par l'émission d'actions au prix de 0,1 livre sterling chacune. Bowleven indique que ces fonds permettront d'améliorer son fonds de roulement et de financer une partie des coûts associés à la coentreprise Etinde Permit, au large du Cameroun, dans laquelle la société détient une participation de 25 %, le reste étant réparti à parts égales entre PJSC Lukoil Oil Company et NewAge Ltd.

----------

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.