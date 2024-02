(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Tertiary Minerals PLC - société d'exploration et de développement minéral axée sur les métaux de transition énergétique avec des projets aux Etats-Unis et en Zambie - Prend note de l'article paru dans le Financial Times lundi, concernant le projet de cuivre Mingomba de KoBold Metals. L'article indique que KoBold pense désormais que le projet Mingomba deviendra l'une des trois premières mines de cuivre à haute teneur au monde. L'article indique que KoBold a pour objectif de commencer à produire du cuivre dans cette mine de 2 milliards USD au début des années 2030. Il souligne que le projet Mingomba est situé à environ deux kilomètres au nord-est du projet Konkola West de Tertiary, pour lequel KoBold a signé un accord définitif de complément de prix. Comme elle l'a annoncé en décembre, KoBold prévoit de tester par forage les prolongements en aval-pendage du schiste argileux cuprifère qui abrite sa nouvelle découverte et qui est également exploité dans la mine de cuivre Konkola adjacente. KoBold s'est engagé à effectuer au moins deux forages profonds à Konkola West dans les mois à venir.

Galantas Gold Corp - exploitant minier en Irlande du Nord et en Écosse - annonce la clôture de l'opération de règlement de la dette annoncée précédemment, en vertu de laquelle elle a réglé 2,7 millions USD de dette due à Ocean Partners UK Ltd, par l'émission de 2,7 millions USD de débentures convertibles non assorties de sûretés. Les obligations sont soumises à une période de détention de quatre mois.

NB Distressed Debt Investment Fund Ltd - Fonds à capital fixe constitué en société en Guernesey et géré par Neuberger Berman - La valeur nette d'inventaire des actions ordinaires est passée de 0,7935 USD à la fin du mois de septembre à 0,8011 USD à la fin du mois de décembre. L'augmentation de 1% est principalement due à une légère augmentation d'un investissement dans les conteneurs et l'emballage. Le fonds a trois catégories d'actions - y compris les actions à durée de vie prolongée et les nouvelles actions mondiales. La VNI des actions à durée de vie étendue a baissé de 0,2% au cours du trimestre, à 1,0258 USD, contre 1,0281 USD à la fin du trimestre précédent. Cette baisse est due à une légère diminution de la valeur d'un investissement dans les composants automobiles. La VNI des actions mondiales a baissé de 4,1% à 62,4 pence contre 65,0 pence, principalement en raison d'une baisse de valeur d'un investissement dans l'hôtellerie et les casinos.

Celsius Resources Ltd - explorateur concentré sur un portefeuille de ressources cuivre-or aux Philippines - annonce une mise à jour de l'estimation des ressources minérales conforme au Joint Ore Reserve Committee pour le projet de cuivre Sagay aux Philippines. Les ressources minérales combinées mesurées, indiquées et présumées s'élèvent à 312 millions de tonnes à 0,39 % de cuivre et 0,11 gramme d'or par tonne. Les ressources globales restent largement inchangées, avec environ 1,2 million de tonnes de cuivre contenu et environ 1 million d'onces d'or contenu. La minéralisation de Notes existe depuis la surface jusqu'à plus de 1,2 kilomètre de profondeur, avec des longueurs allant jusqu'à 1 kilomètre et des largeurs réelles s'étendant sur des centaines de mètres.

EDX Medical Group PLC - Société basée à Cambridge, Angleterre, qui développe des produits et des services de diagnostic numérique pour traiter le cancer, les maladies cardiaques et les maladies infectieuses - Approuve l'émission de 33,4 millions d'actions à 12 pence chacune pour lever 4,0 millions de livres sterling. Explique que l'émission est l'élément initial d'une levée de fonds destinée à soutenir l'accélération du développement de nouveaux produits de diagnostic pour aider à répondre à la demande mondiale des prestataires de soins de santé qui fournissent des traitements personnalisés. Le fondateur Sir Chris Evans investit 750 000 GBP en souscrivant 6,3 millions d'actions au prix de souscription. L'entreprise a l'intention de lever d'autres fonds dans le cadre de ce tour de table. Il est en pourparlers avec d'autres actionnaires et de nouveaux investisseurs potentiels pour participer à la souscription, qui restera ouverte jusqu'au 19 février.

LondonMetric Property PLC et LXi Reit PLC - Sociétés immobilières britanniques - Les deux sociétés convoquent une assemblée générale pour le 27 février afin de discuter de leur fusion. Le plan d'approbation de la fusion devrait également être soumis à la Cour à cette date. Si le plan est approuvé par la Cour et les actionnaires, il est probable qu'il entrera en vigueur le 5 mars.

Smartspace Software PLC - Concepteur et fabricant de solutions logicielles intelligentes basé à Bury St Edmunds, en Angleterre - Prolonge jusqu'au 19 février le délai accordé à Skedda Holdings Inc pour présenter une offre d'achat sur la société. En décembre, Smartspace a déclaré avoir reçu de Skedda une offre conditionnelle d'une valeur de 82 pence par action. Les pourparlers entre les deux entreprises se poursuivent.

Powerhouse Energy Group PLC - Entreprise de transformation de déchets non recyclables en énergie, basée à Bingley, Angleterre - Suite à sa déclaration de novembre, l'entreprise a été informée que GetGo Recycling Ltd (maintenant Onunda Ltd) a signifié le 2 février la demande de la Haute Cour qu'elle avait émise à l'origine le 6 octobre 2023. La société a l'intention de se défendre pleinement dans la procédure. La question porte sur une demande de brevet qui, selon Powerhouse, est "entièrement sans fondement".

