(Alliance News) - Tertiary Minerals PLC a déclaré mardi que l'analyse d'échantillons de sol a permis d'identifier une anomalie majeure de cuivre dans le sol à son projet Mukai en Zambie.

La société d'exploration et de développement minéral axée sur les États-Unis et la Zambie, qui se concentre sur les métaux de transition énergétique, a déclaré que l'anomalie à haute teneur en cuivre dans le sol présentait des valeurs moyennes de cuivre de 252 parties par million sur une zone de 1 300 mètres par 400 mètres.

La valeur maximale du sol était de 1 660 parties par million.

Tertiary a déclaré que l'anomalie à haute teneur fait partie d'une anomalie plus importante qui atteint en moyenne 173 parties par million sur une zone de 1 800 mètres par 800 mètres.

La société a indiqué qu'un sous-ensemble d'échantillons sera soumis à une analyse en laboratoire.

Elle a fait remarquer que ses périodes d'option et de complément de prix pour les projets Mukai et Mushima North ont été prolongées de six mois avec son partenaire local, Mwashia Resources, afin de tenir compte des retards antérieurs dans l'obtention des permis forestiers.

Le président Patrick Cheetham a déclaré : "L'anomalie s'étend jusqu'à la limite de notre propriété avec les licences minières détenues par First Quantum Minerals dans le cadre du complexe minier Trident et où les sols ont une teneur en cuivre plus faible, mais où, néanmoins, les forages ont trouvé une minéralisation significative de sulfure de cuivre.

"Cela renforce la prospectivité de la partie principale de l'anomalie sur la licence Mukai, qui constitue désormais une cible intéressante pour les essais de forage.

Les actions de Tertiary Minerals ont augmenté de 9,9 % pour atteindre 0,14 pence chacune lundi matin à Londres.

