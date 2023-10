(Alliance News) - Tertiary Minerals PLC a déclaré jeudi qu'elle avait reçu d'autres résultats positifs de ses programmes d'exploration estivaux en Zambie, avec une cible contenant des anomalies "intrigantes".

Tertiary Minerals est une société d'exploration et de développement minéral axée sur les métaux de transition énergétique, avec des projets aux États-Unis et en Zambie. Les actions de la société étaient en hausse de 5,6 % à 0,14 pence l'unité à Londres jeudi matin.

D'après les résultats de l'analyse du projet cuprifère Mushima North en Zambie, la cible C1 est permissive pour une minéralisation de type oxyde de fer-cuivre-or et une minéralisation traditionnelle dans les sédiments de la ceinture de cuivre.

La cible contient un seul trou de forage datant des années 1970 qui, lors d'un nouvel échantillonnage effectué par Tertiary Minerals, s'est avéré contenir 33 mètres à une teneur de 0,24 % de cuivre, de 122 mètres jusqu'à la fin du trou, en association avec une forte anomalie en arsenic.

Tertiary va maintenant soumettre un sous-ensemble d'échantillons à une analyse de contrôle en laboratoire.

Entre-temps, les résultats de l'analyse pXRF des zones cibles supplémentaires A1 et A2 sont attendus sous peu.

"La cible C1 contient des anomalies gravimétriques et magnétiques intrigantes, des cibles géophysiques clés pour la minéralisation IOCG enfouie, ainsi qu'une minéralisation connue du style traditionnel de la ceinture de cuivre dans le trou RKN800 ", a déclaré le président exécutif Patrick Cheetham.

"Il est encourageant de voir que la signature géochimique de la minéralisation dans le trou RKN800 est reproduite dans les résultats pXRF du sol, ce qui renforce la possibilité que la minéralisation de ce style soit présente dans une zone plus large. Ces nouveaux résultats de sol confirment et soulignent la prospectivité de la cible C1 et la planification de l'optimisation des forages va maintenant avoir lieu".

