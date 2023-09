(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

East Star Resources PLC - Société d'exploration et de développement axée sur l'or et le cuivre basée à Londres au Kazakhstan - Fournit une mise à jour suite à l'inspection visuelle et à l'enregistrement des carottes de forage du gisement de cuivre-zinc de Verkhuba dans la ceinture de sulfures massifs volcanogènes de Rudny Altai, au Kazakhstan. L'inspection visuelle des sondages, combinée à des lectures de fluorescence X sur les carottes, confirme la présence de minéralisation de cuivre et de zinc dans les 4 premiers sondages à Verkhuba. Elle ajoute que la minéralisation en cuivre a été identifiée dans tous les trous et que de multiples intervalles de sulfures massifs ont été reconnus. Le forage a permis d'identifier de grandes épaisseurs de minéralisation de cuivre disséminé, qui n'avaient pas été reconnues ou analysées dans les forages antérieurs. Les carottes sont actuellement préparées pour des analyses multiélémentaires comprenant le cuivre, le zinc et les métaux précieux, indique la société.

Thor Energy PLC - Explorateur d'uranium et de vanadium basé à Londres - Lève 1 million de dollars australiens par le biais d'un placement de 23,8 millions d'actions au prix de 0,042 dollar australien. Note qu'un fort soutien a été reçu de la part des actionnaires existants et nouveaux, renforçant ainsi le registre des actions de la société. La société indique que les fonds levés seront utilisés pour accélérer les activités de forage sur les sites américains d'uranium et de vanadium, y compris le programme de forage proposé pour le projet Radium Mountain/Wedding Bell, dans le Colorado, suivi d'une première campagne de forage pour le projet Vanadium King, dans l'Utah. L'entreprise de forage Boart Longyear a été retenue et les travaux de forage devraient commencer ce mois-ci.

Landore Resources Ltd - explorateur et développeur de projets de métaux précieux et de base, concentré dans la province canadienne de l'Ontario - reçoit l'approbation de la Bourse de croissance TSX pour l'inscription de ses actions à la Bourse, sous réserve de certaines conditions préalables et d'exigences en matière de documentation finale. La société déclare qu'elle s'efforce activement de satisfaire ces conditions préalables dans les meilleurs délais et qu'elle fournira en temps utile des informations supplémentaires sur la date prévue pour le début des négociations à la Bourse et sur ses autres activités. Bien qu'elle soit convaincue que les conditions préalables peuvent être remplies, il n'y a aucune garantie que l'approbation finale de la Bourse sera obtenue, déclare la société. La société estime que l'obtention d'une double cotation bénéficiera grandement à la société et à ses actionnaires et permettra à Landore Resources d'atteindre un nouveau groupe d'investisseurs particuliers et institutionnels en Amérique du Nord.

Galileo Resources PLC - société minière axée sur la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, l'Afrique du Sud et les États-Unis - informe les actionnaires des résultats d'une étude géophysique portant sur l'ensemble du permis et de la planification d'un programme de forage de phase 2 dans le cadre du projet cuivre-or de Shinganda, en Zambie. L'étude montre que les données aéromagnétiques à haute résolution révèlent un cadre structurel prometteur avec trois grands groupes d'altération ferreuse intense vers l'ouest. La société indique qu'un forage au diamant d'une longueur maximale de 2 000 m devrait commencer prochainement pour tester de multiples cibles de cuivre-or peu profondes. Les forages précédents à Shinganda ont donné des résultats très encourageants.

Kinovo PLC - Fournisseur de services immobiliers basé à Londres, offrant des solutions de conformité en matière de sécurité et de durabilité - Prend note de l'annonce de Rx3 Holdings Ltd indiquant qu'il n'a pas l'intention de faire une offre ferme pour Kinovo. Explique qu'aucune amélioration supplémentaire n'a été apportée au prix de l'offre et qu'étant donné que le conseil d'administration estime que le prix possible de l'offre est à un niveau insatisfaisant, les administrateurs n'ont pas jugé approprié de permettre à Rx3 d'entreprendre une diligence raisonnable. La société a l'intention de publier début novembre une mise à jour de ses résultats pour les six mois se terminant le 30 septembre, et peut confirmer que ceux-ci devraient être conformes aux attentes. Elle reste confiante quant aux perspectives de Kinovo et les actionnaires n'ont pas besoin de prendre des mesures.

Red Rock Resources PLC - Société d'exploration et de développement de ressources naturelles axée sur l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Australie - Mise à jour des opérations de la société, par l'intermédiaire de sa filiale African Lithium Resources (Pvt) Ltd au Zimbabwe. Les trois échantillons d'environ 2 kilogrammes prélevés dans la pegmatite de la première zone autorisée ont été envoyés pour analyse à Performance Laboratories, un laboratoire accrédité ISO situé à Harare, au Zimbabwe, qui offre des services d'analyse et de dosage à l'industrie minière. Un autre échantillon a été prélevé à proximité de la pegmatite. Les résultats ont été reçus et envoyés pour examen à des clients potentiels à l'étranger. Andrew Bell, président de Red Rock, commente : "Ces résultats à haute teneur en oxyde de lithium montrent le potentiel existant, et nous poursuivons les discussions avec des clients et des entrepreneurs potentiels. D'autres informations seront communiquées dès qu'elles seront disponibles."

