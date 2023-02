Un garçon et son bateau aident les pompiers chiliens à combattre les incendies

Le pays andin lutte contre certains des pires incendies de forêt depuis des années, qui ont fait 24 morts et brûlé plus de 340 000 hectares (840 158 acres), touchant plus de 5 400 personnes et détruisant plus de mille maisons.

"J'ai fait traverser la rivière à des gens parce que j'étais désespéré, mes parents combattaient le feu et j'avais très peur que le feu atteigne ma maison", a déclaré Cespedes, qui vit avec sa famille dans une zone uniquement accessible par l'eau.

"Il n'y avait personne d'autre qui pouvait transporter les gens, alors le seul espoir était moi".

Cespedes a fait traverser à la rame les pompiers sur 30 mètres (98 ft) de la rivière Futa, un puissant cours d'eau dans le sud du Chili, près de la ville de Valdivia, à environ 1 000 kilomètres (621 miles) au sud de la capitale Santiago. Il a continué à le faire alors que les incendies faisaient rage.

"Maintenant, je continue à aider, je continue à faire traverser les gens, à amener les pompiers", a ajouté Cespedes.

Les incendies se sont concentrés dans les régions agricoles et forestières du centre-sud du Chili et surviennent au milieu d'une sécheresse prolongée de plus d'une décennie qui a eu des répercussions sur l'agriculture, les paysages urbains et l'exploitation minière dans le premier producteur mondial de cuivre. 1 producteur mondial de cuivre.

Le changement climatique accroît les conditions chaudes et sèches qui favorisent la propagation plus rapide des incendies, leur combustion plus longue et leur rage plus intense.