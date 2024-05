Un groupe d'Amérindiens a déclaré mardi qu'il porterait son combat contre le projet de mine de cuivre de Rio Tinto en Arizona devant la Cour suprême des États-Unis, après qu'une cour d'appel fédérale a refusé de réexaminer la question de savoir si le gouvernement des États-Unis avait pu transférer des terres au promoteur de manière inappropriée.

Le groupe a déclaré qu'il demanderait à la haute cour d'intervenir après que la 9e cour d'appel fédérale, basée à San Francisco, a rejeté une demande de longue haleine visant à ce que l'ensemble des 29 juges de la cour reconsidère les décisions antérieures de ne pas bloquer la concession de terres pour le projet. La cour n'a pas fourni d'explication à sa décision.

Le projet Resolution Copper, partenariat entre Rio et BHP, fournirait plus d'un quart du cuivre américain, nécessaire à la fabrication de véhicules électriques, d'éoliennes et de panneaux solaires. Ces produits sont essentiels aux plans fédéraux de lutte contre le changement climatique.

Apache Stronghold, un groupe à but non lucratif composé de membres de la tribu Apache San Carlos et d'autres personnes, affirme que l'échange de terres dans une forêt fédérale au nord-est de Phoenix viole la loi sur la protection de la religion, car il détruirait un site où des cérémonies indigènes ont lieu depuis des générations.

Luke Goodrich, avocat d'Apache Stronghold, a déclaré que la Cour suprême avait été saisie de 25 affaires relatives à la liberté religieuse depuis 2011 et qu'elle avait statué en faveur des arguments relatifs à la liberté religieuse dans 24 d'entre elles.

Le fait de réduire à l'oubli le site sacré central des Apaches de l'Ouest constitue une grave violation de la liberté religieuse, a-t-il déclaré.

Un porte-parole de Resolution Copper a déclaré que le plan d'exploitation de la mine avait été élaboré en collaboration avec différents niveaux de gouvernement, des communautés amérindiennes et d'autres acteurs. Il a ajouté que la société continuerait à collaborer avec ces groupes à l'avenir.

Le gouvernement américain n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le transfert de la parcelle de 980 hectares a été autorisé en 2014 par le Congrès dans le cadre d'un projet de loi sur la défense, en échange de 5 459 hectares de terres privées situées ailleurs en Arizona.

Un tribunal de district de l'Arizona a refusé de bloquer provisoirement l'échange de terres en 2021, et le 9e circuit a confirmé cette décision à deux reprises avant de rejeter la dernière demande mardi. (Reportage de Clark Mindock, édition de Marguerita Choy)