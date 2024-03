Une cour d'appel américaine a décidé vendredi que le gouvernement fédéral pouvait céder des milliers d'hectares en Arizona à Rio Tinto Plc pour l'exploitation d'une mine de cuivre, confirmant ainsi une décision antérieure et rejetant la demande d'Amérindiens qui affirmaient que ces terres avaient une importance religieuse et culturelle.

Cette décision est le dernier coup porté aux Amérindiens qui s'opposent depuis longtemps au projet de mine de cuivre, qui détruirait un site d'importance religieuse et culturelle mais répondrait à plus d'un quart de la demande américaine de cuivre dans le cadre de la transition vers les énergies renouvelables.

La décision (6-5) de la 9e Cour d'appel du circuit américain, basée à San Francisco, s'en remet essentiellement à la décision prise en 2014 par le Congrès américain et le président de l'époque, Barack Obama, de céder les terres à Rio pour son projet Resolution Copper.

Auparavant, seuls trois membres de la même cour d'appel s'étaient prononcés en faveur de Rio et de l'échange de terres. En 2022, les 11 membres de la cour ont déclaré qu'ils se prononceraient sur l'affaire dans le cadre d'une décision en banc.

"Cette décision est erronée", a déclaré Luke Goodrich, un avocat de Becket Law qui représente Apache Stronghold, un groupe à but non lucratif composé de membres de la tribu apache San Carlos de l'Arizona et d'autres personnes, sur la plateforme de médias sociaux X. Il a indiqué que la décision ferait l'objet d'un appel devant la Cour suprême des États-Unis.

Le litige porte sur une parcelle de terre appartenant au gouvernement fédéral, située dans l'est de l'Arizona et connue sous le nom d'Oak Flat, que certains Apaches considèrent comme la demeure de divinités et qui se trouve au sommet d'une réserve de plus de 40 milliards de livres de cuivre, un composant essentiel des véhicules électriques. Si une mine est construite, elle créera un cratère de 3 km de large et de 304 m de profondeur qui détruira ce site de culte.

En 2014, le Congrès et M. Obama ont approuvé un accord complexe visant à céder les terres à Rio. Les tentatives d'annulation de cette loi ont échoué au Congrès.

Cette loi de 2014 exigeait la publication d'un rapport environnemental pour que l'échange de terres ait lieu, ce que l'ancien président Donald Trump a fait peu avant de quitter ses fonctions. Le président Joe Biden a ensuite dépublié ce rapport en mars 2021 pour donner à son administration le temps d'examiner les préoccupations des Apaches, mais il n'a pas été en mesure de bloquer définitivement la mine.

Entre-temps, Apache Stronghold a intenté un procès pour empêcher le transfert des terres, bien qu'il ait perdu trois audiences consécutives.

Pour que le transfert des terres ait lieu, M. Biden devrait essentiellement republier ce rapport environnemental. Il n'a pas été possible de savoir immédiatement s'il le ferait.

Vicky Peacey, qui dirige le projet Resolution pour Rio, a déclaré que l'entreprise se félicitait de cette décision et qu'elle continuerait à discuter avec les tribus "afin de comprendre et de répondre aux préoccupations qui ont été soulevées".

Les représentants de la tribu apache de San Carlos et d'Apache Stronghold n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les six juges de la majorité ont été nommés par des présidents républicains, dont cinq par Trump. Quatre des cinq juges dissidents ont été nommés par des présidents démocrates. (Reportage d'Ernest Scheyder ; reportage supplémentaire de Jonathan Stempel ; édition de Leslie Adler et Aurora Ellis)