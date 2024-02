Xtract Resources PLC - producteur diversifié de métaux et de minéraux basé à Londres - indique que les actionnaires ont approuvé la résolution, proposée lors d'une assemblée générale tenue plus tôt ce mardi, de céder l'ensemble de ses intérêts dans le projet aurifère Manica, situé dans l'ouest du Mozambique. La société s'attend à ce que la cession ait lieu sous peu. Elle précise qu'une fois la vente réalisée, elle restera une société minière en activité, conformément aux règles de l'AIM. Elle prévoit de se concentrer sur ses intérêts dans le projet de cuivre/or Bushranger en Nouvelle-Galles du Sud, Australie, et dans les projets d'exploration de cuivre Eureka et Kalengwa en phase initiale dans le nord-est de la Zambie.

Cours actuel de l'action : 1,01 pence, en hausse de 6,8 % mardi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 45 %.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

