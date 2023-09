Cela fait un an et demi que le contrat de nickel du London Metal Exchange (LME) s'est effondré, entraînant la suspension des échanges et la décision controversée d'annuler les transactions.

Le marché du nickel est toujours à la recherche d'une solution de prix qui puisse englober à la fois le métal raffiné et les nouveaux flux de produits à base de nickel qui alimentent le secteur en plein essor des batteries pour véhicules électriques (VE).

L'Abaxx Commodities Exchange de Singapour pense qu'un nouveau contrat sur le sulfate de nickel pourrait être la solution.

La société, qui appartient à la société canadienne Abaxx Technologies Inc, espère mettre en place un contrat à terme à règlement physique d'ici à la fin de l'année.

Un contrat sur le sulfate ne remettrait pas directement en cause le LME ou le Shanghai Futures Exchange, qui ne négocient actuellement que du nickel raffiné de classe I, mais étendrait plutôt la couverture des contrats à terme à ce qui est le segment du marché mondial qui connaît la croissance la plus rapide.

LA HAUSSE DES SULFATES

Le sulfate de nickel est traditionnellement utilisé pour la galvanoplastie et sa production est limitée à une poignée de raffineries de métaux primaires.

Cependant, il est en train de passer rapidement du statut de produit de niche à celui de produit courant grâce à son utilisation en tant que matériau précurseur dans les cathodes des batteries de véhicules électriques.

Selon les prévisions de la société de recherche Roskill, le marché du sulfate devrait croître à un taux annuel de 22 % au cours de la décennie actuelle, à mesure que la révolution de la mobilité verte s'accélère.

L'une des méthodes de production du sulfate consiste à dissoudre du nickel raffiné dans de l'acide sulfurique, ce qui explique l'épuisement des stocks de matériaux de classe I au cours des deux dernières années.

Les stocks principaux du LME, qui s'élèvent à 37 170 tonnes métriques, se situent à leur niveau le plus bas depuis 2007, les fabricants de batteries puisant dans le marché de dernier recours pour couvrir leurs besoins.

Les opérateurs chinois comblent l'écart entre l'offre et la demande de sulfate en développant de nouvelles voies de traitement pour convertir les minerais de qualité inférieure en nickel de qualité batterie.

L'Indonésie est le laboratoire géant de cette expérimentation, de nombreux opérateurs produisant désormais de la matte de nickel et du précipité d'hydroxyde mixte (MHP) en tant qu'intrants dans le processus de production de sulfate.

ESSOR DU COMMERCE

L'explosion des importations chinoises de sulfate de nickel reflète la croissance fulgurante du produit en tant que cathode de batterie. Le pays abrite le plus grand marché de véhicules électriques et des fabricants de batteries géants tels que CATL et BYD.

En 2019, la Chine n'importait que 4 300 tonnes métriques de sulfate. L'année dernière, les importations ont atteint 54 000 tonnes métriques et les volumes ont encore augmenté cette année.

Les 12 000 tonnes métriques de juillet ont constitué un nouveau record mensuel et ont porté le total depuis le début de l'année à 48 000 tonnes métriques.

Les importations en provenance des partenaires commerciaux traditionnels, tels que la Finlande et l'Afrique du Sud, sont maintenant stimulées par un nouveau flux de sulfate en provenance d'Indonésie. Les expéditions indonésiennes n'ont commencé qu'en mai mais ont déjà atteint 10 000 tonnes métriques.

La Chine exporte également des quantités croissantes de sulfate, soit 9 000 tonnes au cours des sept premiers mois de l'année, la majeure partie étant destinée à la Corée du Sud.

Le commerce de sulfate de la Chine n'est toutefois que la partie émergée d'un flux beaucoup plus important de matières premières de nickel indonésien.

Les importations de matte indonésienne n'ont commencé qu'au début de 2022. À la fin de l'année, elles avaient atteint 168 000 tonnes métriques. Au cours des sept premiers mois de 2023, elles se sont élevées à 141 000 tonnes métriques.

Les flux entrants de produits intermédiaires indonésiens, y compris le MHP, sont passés de zéro en 2020 à 460 000 tonnes métriques l'année dernière. Les importations ont encore presque doublé cette année, pour atteindre 411 000 tonnes en juillet.

PROBLÈMES DE PRIX

Aucun de ces nouveaux échanges de nickel entre l'Indonésie et la Chine n'a de prix de change naturel.

Bien que d'autres formes de nickel puissent être couvertes par le contrat de classe I du LME, elles ne sont pas livrables, ce qui signifie qu'il n'y a pas de lien physique entre le prix à terme et le marché sous-jacent.

Les détenteurs de positions courtes n'ont pas d'option de livraison physique, comme le groupe chinois Tsingshan et d'autres l'ont découvert à leurs dépens lors de l'effondrement du LME l'année dernière.

Les volumes d'échanges de nickel au LME se sont stabilisés, mais restent nettement inférieurs aux niveaux observés avant l'arrêt des échanges en mars 2022. Les volumes quotidiens moyens sont passés de 65 000 contrats en 2021 à 37 000 au cours des sept premiers mois de cette année.

La bourse augmente le nombre de marques livrables, y compris celles des nouveaux producteurs chinois de classe I, mais n'a pas encore réussi à trouver une solution de tarification pour tout le nickel qui n'est pas livré sous forme raffinée.

La livrabilité est un problème clé. Un matériau tel que la matte de nickel peut varier énormément en termes de teneur en nickel et de niveaux d'impureté, ce qui rend difficile la recherche d'une qualité représentative qui pourrait être utilisée comme référence physique.

Le Shanghai Futures Exchange est dans la même situation et souffre d'un stock encore plus faible, avec des stocks enregistrés de seulement 3 800 tonnes métriques.

Global Commodity Holdings, qui travaille sur un mécanisme alternatif de fixation des prix du nickel sur sa plateforme de négociation globalCOAL, attend dans les coulisses. Mais elle se concentre également sur le segment du marché du nickel raffiné.

Un contrat de sulfate, le premier du genre, est une réponse potentielle intéressante au dilemme de la fixation des prix du nickel, en capturant non seulement le marché du sulfate lui-même, mais aussi toutes les autres matières premières qui sont utilisées comme étapes de traitement pour obtenir du nickel de qualité batterie.

Tout dépend de la capacité d'Abaxx à traduire sa solution en matière de sulfate en un contrat suffisamment liquide pour séduire les opérateurs industriels.

La société a indiqué qu'elle collaborait avec 21 acteurs du secteur du nickel, dont deux grands constructeurs automobiles mondiaux, deux sociétés minières mondiales, six négociants, deux fabricants de batteries pour véhicules électriques, trois producteurs de sulfate et quatre banques et sociétés de courtage.

Cela en dit long sur le nombre de participants qui recherchent une nouvelle méthode de fixation des prix pour saisir ce qui est en train d'émerger comme un tout nouveau marché du nickel.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.