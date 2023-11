Alors que le London Metal Exchange (LME) savoure sa victoire en justice sur les annulations de transactions sur le nickel, il doit encore faire face à de nombreux défis, notamment la réparation en cours de son contrat de nickel endommagé et de sa réputation, après avoir été secoué par une crise l'année dernière.

Le LME a remporté mercredi une bataille juridique avec des sociétés financières américaines qui exigeaient 472 millions de dollars de compensation après que la bourse a annulé des milliards de dollars de transactions sur le nickel lorsque les prix ont atteint des records de plus de 100 000 dollars la tonne métrique en quelques heures d'échanges chaotiques.

Après avoir obtenu gain de cause, le plus ancien et le plus grand marché de métaux industriels du monde a encore du chemin à parcourir, car il s'efforce d'augmenter les volumes de nickel qui ont chuté après la crise et attend les résultats d'une enquête réglementaire.

Le LME, qui existe depuis 146 ans, doit faire face à des rivaux tels que le Shanghai Futures Exchange et le CME Group, qui s'emparent de parts de marché, tout en cherchant à satisfaire les régulateurs et à reconquérir certains clients mécontents.

"La question la plus importante est de rétablir la confiance", a déclaré un cadre supérieur d'un courtier membre du LME.

Les volumes de nickel du LME se sont améliorés, avec des volumes quotidiens moyens (ADV) en octobre en hausse de 28 % en glissement annuel, mais ils sont encore près de la moitié des niveaux de février 2022 avant que les prix ne montent en flèche.

Les volumes globaux du LME se sont également lentement redressés, avec des volumes quotidiens moyens en hausse de 15,5 % en octobre par rapport à l'année dernière, mais en baisse de 6 % par rapport à février 2022, avant la crise.

Le LME, qui appartient à Hong Kong Exchanges and Clearing, a redémarré les échanges pendant les heures d'ouverture en Asie et a lancé une procédure accélérée pour les nouvelles marques de nickel afin de contribuer à l'amélioration des volumes de nickel.

Selon des sources de l'industrie métallurgique, le LME a été distrait par le procès et il était temps de se concentrer sur la bourse et son fonctionnement.

"Le LME peut retourner à son travail quotidien - gérer une bourse", a déclaré le responsable d'un bureau de négociation du LME. "Elle doit revenir à l'essentiel et gérer la bourse pour ses membres.

ENQUÊTES RÉGLEMENTAIRES

En mars dernier, la Financial Conduct Authority (FCA) britannique a commencé à enquêter sur le LME. Il s'agit de la première enquête jamais menée sur une bourse britannique en vue de détecter d'éventuels manquements.

À l'époque, la FCA a déclaré qu'elle avait lancé une "enquête d'application" sur la conduite, les systèmes et les contrôles que le LME avait mis en place avant la crise de mars 2022.

"Nous sommes au courant du jugement et nous l'examinons, à la lumière de notre mandat de surveillance de la bourse", a déclaré une source de la FCA mercredi.

L'autorité de surveillance financière a refusé de commenter l'enquête.

"Les autres leçons à tirer de ces événements seront sans aucun doute au centre des préoccupations de la FCA", a déclaré Jonathan Herbst, responsable des services financiers au cabinet d'avocats Norton Rose Fulbright.

La Banque d'Angleterre, qui supervise la chambre de compensation du LME, a nommé en mars un contrôleur indépendant chargé d'évaluer les mesures correctives prises et d'en rendre compte. Elle s'est refusée à tout commentaire mercredi.

De nombreux fonds ayant perdu de l'argent et d'autres participants ont boycotté le nickel du LME après la crise, mais certains reviennent aujourd'hui sur le marché.

"Nous sommes tous dans cette industrie pour créer des profits, et la liquidité du nickel s'est récemment améliorée", a déclaré une source d'un fonds spéculatif qui a récemment intensifié ses transactions sur le nickel.

"Si vous n'avez pas investi dans le nickel par principe, ces deux derniers mois ont pu être très frustrants.

Le nickel a offert un potentiel de profits importants au cours des derniers mois, étant le plus grand déclin parmi les métaux industriels négociés sur le LME cette année, avec une baisse de 43% jusqu'à présent, puis un rebond important au cours des deux derniers jours. (Reportage d'Eric Onstad et Pratima Desai ; Rédaction de Veronica Brown et Josie Kao)