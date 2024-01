Les producteurs australiens de nickel, frappés par une forte augmentation de l'offre de leur concurrent indonésien, commencent à s'effondrer face à la faiblesse des prix qui, selon les analystes, obligera le premier groupe minier mondial, BHP Group, à repenser sa stratégie en matière de nickel cette année.

Ce métal est depuis longtemps considéré comme un matériau essentiel pour les batteries des véhicules électriques, car il améliore la densité énergétique, ce qui permet aux voitures de rouler plus longtemps avec une seule charge.

BHP a mis le nickel au cœur de sa stratégie écologique. Il a signé un accord pour fournir du nickel australien à Tesla en 2021, en vantant la richesse géologique du pays et la solidité des réglementations financières et environnementales.

Mais les producteurs australiens ont été contraints par l'émergence de l'Indonésie en tant que centrale d'approvisionnement et, du côté de la demande, par les innovations qui ont détourné l'utilisation du nickel dans les batteries, ce qui a entraîné une chute de 40 % du prix au cours de l'année écoulée, à environ 16 000 dollars la tonne.

"Il est peu probable que les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux producteurs de nickel s'atténuent à court terme. Nous sommes baissiers sur le produit et assez prudents sur les actifs et les producteurs", a déclaré Lachlan Shaw, analyste chez UBS.

Le phosphate de fer lithié (LFP), qui n'utilise pas de nickel, a gagné du terrain en tant que chimie de choix pour les batteries de VE, en particulier en Chine, car les batteries LFP peuvent être produites à moindre coût, ce qui rend les VE plus abordables.

Cependant, BHP a fait le pari que les gisements de sulfure de nickel situés dans des juridictions à faible risque attireront une prime parce qu'ils utilisent moins d'énergie pour extraire le nickel que les gisements de latérite que l'on trouve en Indonésie.

Elle n'est pas la seule.

Wyloo Metals, qui a racheté l'an dernier le mineur de nickel Mincor pour 504 millions de dollars, croit toujours aux fondamentaux à long terme du nickel australien, a déclaré son PDG Luca Giacovazzi.

"L'industrie a besoin d'un mécanisme de fixation des prix plus approprié et plus transparent, qui fasse la distinction entre le nickel propre et le nickel sale, afin que les consommateurs puissent être sûrs que leur VE est vraiment un meilleur choix pour l'environnement", a déclaré M. Giacovazzi à Reuters.

Pour l'heure, la faiblesse des prix a contraint les producteurs australiens à coûts élevés à annoncer une série de dépréciations et de restructurations, la société canadienne First Quantum étant la dernière à réduire sa production.

DES PROJETS MIS EN VEILLEUSE ?

Les bénéfices de l'activité nickel de BHP se sont effondrés au cours de l'exercice 2023, chutant de 61 % par rapport à l'année précédente pour atteindre seulement 164 millions de dollars. Cette division représente moins de 1 % des bénéfices de l'entreprise.

"Nous travaillons dur pour rester compétitifs au niveau mondial dans un environnement opérationnel très difficile. Les coûts ont fortement augmenté et continuent d'augmenter alors que les prix ont chuté avec l'arrivée de nouveaux approvisionnements sur le marché", a déclaré Jessica Farrell, présidente de BHP Nickel West Asset.

Elle a ajouté que l'entreprise s'efforçait de "prendre des mesures pour relever ces défis", sans donner plus de détails.

Dans ses opérations de nickel en Australie occidentale, BHP évalue les options pour un renouvellement majeur de la fonderie et une expansion de la mine, tout en construisant la mine de West Musgrave qu'elle a acquise lors du rachat d'Oz Minerals pour un montant de 6,4 milliards de dollars.

Selon Glyn Lawcock, analyste chez Barrenjoey, BHP pourrait retarder la construction de West Musgrave jusqu'à ce que le marché se rétablisse.

"Il est clair qu'à l'heure actuelle, le nickel est en difficulté", a-t-il déclaré. "(Mais) je pense que faire une croix sur le nickel aujourd'hui pour toujours est une erreur".

Même si les batteries LFP sont de plus en plus utilisées, elles n'occuperont pas 100 % du marché. Les consommateurs optant pour des voitures moins chères, les gouvernements pourraient imposer des politiques d'approvisionnement plus écologiques, a-t-il fait remarquer.

"Ce sera un point de décision important pour BHP cette année", a déclaré M. Lawcock.