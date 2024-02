Le groupe BHP, la plus grande société minière cotée au monde, a déclaré jeudi qu'il démantelait certaines équipes mondiales et transférait les rôles couvrant des fonctions telles que la planification, l'environnement et la protection du patrimoine à la gestion de ses actifs miniers.

BHP emploie plus de 80 000 personnes dans le monde entier, qu'il s'agisse de personnel ou de sous-traitants. L'annonce intervient après que le PDG, Mike Henry, a souligné l'absence d'amélioration de la productivité et les coûts élevés de sa main-d'œuvre australienne. Les changements interviendront dans les actifs opérationnels de BHP en Australie et dans les Amériques.

BHP n'a pas précisé le nombre d'emplois qui seraient affectés, le cas échéant, mais l'Australian Financial Review a rapporté que certains rôles liés à une division autonome de planification et de technique et à une unité chargée de la santé, de la sécurité et de l'environnement avaient déjà été supprimés.

"Dans le cadre de l'amélioration continue de notre approche du travail, nous avons procédé à certains changements afin de mieux aligner les activités professionnelles au sein des actifs et de favoriser une prise de décision plus rapide, a déclaré un porte-parole de BHP à Reuters, après l'envoi en interne d'un courrier électronique décrivant les changements.

Ces changements signifient que la responsabilité des décisions concernant la santé, la sécurité, l'environnement, la planification, la gestion du patrimoine, la décarbonisation et la réhabilitation incombera aux responsables de chaque actif opérationnel, selon BHP.

En Australie, les actifs de BHP comprennent le minerai de fer d'Australie occidentale, Nickel West, le cuivre d'Australie méridionale, le charbon métallurgique du Queensland et le charbon énergétique de la Nouvelle-Galles du Sud. Dans les Amériques, il s'agit des mines de cuivre chiliennes et de la potasse canadienne.

Parmi les autres changements, les fonctions d'entreposage et de logistique deviendront spécifiques à chaque site et non plus globales, tandis que la décarbonisation des opérations relèvera d'une équipe nationale qui soutiendra les actifs de chaque pays, a indiqué l'entreprise.

BHP conservera des équipes au niveau du groupe dans les domaines de la santé, de la sûreté et de la sécurité, de la durabilité et de la valeur sociale, ainsi que son centre d'excellence pour la maintenance, qui aligne les normes, la cohérence, la stratégie et la gouvernance.

Cette restructuration intervient au moment où BHP décide du sort de ses activités déficitaires de Nickel West, après qu'un afflux d'offre indonésienne a fait chuter les prix au cours de l'année écoulée.

Nickel West emploie environ 3 000 personnes et M. Henry a déclaré qu'une décision était attendue dans les mois à venir, lorsque le mineur a annoncé un bénéfice semestriel sous-jacent de 6,6 milliards de dollars le 20 février. (Reportage de Melanie Burton ; Rédaction d'Aurora Ellis et Jamie Freed)