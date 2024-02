Canada Nickel Co a déclaré jeudi qu'elle cherchait à lever un milliard de dollars pour construire une usine de traitement du nickel, afin de se positionner en tant que fournisseur alternatif du métal utilisé dans les voitures et les batteries électriques.

L'usine de traitement située dans l'Ontario devrait entrer en production en 2027 et traiter 80 000 tonnes de nickel par an. La production de nickel est actuellement concentrée en Asie, et l'entreprise espère que la nouvelle usine contribuera à accroître l'approvisionnement à partir de sources plus propres.

L'entreprise est en discussion avec le gouvernement canadien, le département de la défense des États-Unis et d'autres partenaires du secteur de la fabrication de batteries afin de réunir les fonds nécessaires, a déclaré Mark Selby, PDG, à Reuters.

L'entreprise minière, qui compte Samsung SDI et Agnico Eagle Mines parmi ses actionnaires, construit également une mine de nickel dans l'Ontario et espère intégrer la chaîne d'approvisionnement des batteries à l'usine de traitement proposée, selon M. Selby.

L'action de la société a augmenté de 3,6 % pour atteindre 1,42 dollar canadien. La société minière cotée à la Bourse de Toronto Venture a une valeur de marché de 194 millions de dollars canadiens.

L'annonce de NetZero Metals, une unité de Canada Nickel, intervient alors que les grands producteurs mondiaux de nickel réduisent leurs coûts et leur production après que les prix ont chuté de 40 % au cours de l'année écoulée.

Toutefois, M. Selby s'attend à ce que la demande de ce métal augmente.

"Les constructeurs automobiles et la chaîne d'approvisionnement des batteries savent que la quantité de nickel nécessaire en Amérique du Nord va doubler ou tripler au cours de la prochaine décennie", a déclaré M. Selby, ajoutant que ce que veulent ces acheteurs, c'est du nickel produit de manière responsable, propre et écologique en Amérique du Nord.