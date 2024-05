Une vague de troubles civils en Nouvelle-Calédonie, un territoire français d'outre-mer situé dans le sud du Pacifique qui est un important producteur de nickel, a interrompu les activités minières et favorisé une remontée des prix du métal.

Voici pourquoi l'industrie du nickel de la Nouvelle-Calédonie est importante sur le plan politique et sur les marchés mondiaux.

QUELLE EST L'IMPORTANCE DU SECTEUR DU NICKEL EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET QUI LE DIRIGE ?

La Nouvelle-Calédonie détient les cinquièmes réserves mondiales de nickel, un métal principalement utilisé dans l'acier inoxydable et, de plus en plus, dans les batteries de véhicules électriques. En 2023, la Nouvelle-Calédonie se classera au troisième rang mondial en termes de nickel extrait.

L'industrie minière du nickel de l'archipel remonte au XIXe siècle, lorsque le territoire et sa population autochtone kanake ont été colonisés par la France.

Les trois principales sociétés de nickel de Nouvelle-Calédonie sont Koniambo Nickel SAS (KNS), Prony Resources New Caledonia (PRNC) et Société Le Nickel (SLN). Chacune fournit sa propre usine de traitement. Ensemble, elles génèrent environ 13 000 emplois directs et indirects, selon les autorités.

KNS est détenue par la province Nord de la Nouvelle-Calédonie et par le minier et négociant mondial Glencore, PRNC compte plusieurs actionnaires, dont le négociant en matières premières Trafigura, tandis que SLN - le producteur historique de nickel de la Nouvelle-Calédonie - est détenue majoritairement par le groupe minier français Eramet.

QUEL EST L'IMPACT DES TROUBLES SUR L'INDUSTRIE DU NICKEL ?

La plupart des mines ont cessé de fonctionner, tandis que la SLN a signalé qu'un convoyeur avait été endommagé par un incendie dans une mine. La SLN a également réduit la production à la capacité minimale de son usine de traitement.

Les troubles ont soutenu la hausse des prix de référence du nickel sur le London Metal Exchange, qui ont atteint leur plus haut niveau en neuf mois, avant de redescendre. La réduction de la production calédonienne pourrait éroder l'excédent mondial.

La production de la Nouvelle-Calédonie était inférieure à sa pleine capacité avant les émeutes et les analystes s'attendent à ce que les prix soient plafonnés à plus long terme par la croissance continue de l'offre indonésienne.

La mine et l'usine de traitement de KNS sont à l'arrêt depuis février et les perturbations persistantes dans les mines de SLN ont réduit sa capacité.

POURQUOI LE SECTEUR DU NICKEL DE LA NOUVELLE CALÉDONIE EST-IL EN DIFFICULTÉ ?

Les trois entreprises minières ont perdu de l'argent presque continuellement au cours de la dernière décennie. Elles ont compté sur le soutien financier d'actionnaires privés et de l'État français, ce dernier fournissant 700 millions d'euros (759 millions de dollars) sur la période 2016-2023.

Les coûts élevés de l'énergie et de la main-d'œuvre dans ce territoire éloigné sont à l'origine des difficultés rencontrées par les mineurs, tandis que des problèmes techniques ont également nui à la production.

La Nouvelle-Calédonie doit faire face à une concurrence acharnée de la part de fournisseurs moins chers. L'Indonésie s'est rapidement imposée comme une puissance du nickel, représentant plus de la moitié du nickel extrait dans le monde en 2023.

Les tensions politiques en Nouvelle-Calédonie ont influencé l'industrie. La province septentrionale indépendantiste s'oppose aux exportations de minerai de nickel non raffiné et est en conflit depuis longtemps avec la SLN, qui souhaite augmenter ses expéditions de minerai.

L'industrie a frôlé l'effondrement l'année dernière lorsque les prix mondiaux ont chuté et après qu'Eramet et Glencore ont déclaré qu'ils n'injecteraient plus de fonds.

Le gouvernement français a négocié un plan de sauvetage, comprenant un engagement à fournir du métal à la chaîne d'approvisionnement des batteries en Europe. Mais les pourparlers sont au point mort, les relations entre les partis indépendantistes et loyalistes s'étant détériorées.

Les propositions comprennent des centaines de millions d'euros de prêts publics et de subventions énergétiques, ainsi qu'une refonte des permis d'exploitation minière, des exportations et de l'infrastructure énergétique.

LE SECTEUR TROUVERA-T-IL DE NOUVEAUX INVESTISSEURS ?

Glencore et Prony tentent tous deux de vendre des participations dans leurs entreprises respectives.

Même avant les troubles, les analystes voyaient des vents contraires.

"Il est difficile d'identifier des investisseurs potentiels", a déclaré Nikhil Shah, du cabinet de conseil CRU. Les inquiétudes concernant la dépendance de la chaîne d'approvisionnement à l'égard de l'Indonésie pourraient contribuer à maintenir l'intérêt pour le nickel calédonien, a-t-il ajouté.

L'usine de KNS a connu des problèmes d'ingénierie, mais s'ils sont résolus, elle pourrait tirer parti d'une mine et d'un port efficaces, a déclaré le consultant minier Didier Julienne.

Glencore a mis son usine KNS en veilleuse pendant six mois, le temps de trouver un acheteur pour sa participation de 49 %.

KNS a déclaré à Reuters par courriel qu'une éventuelle prolongation de la période était à l'étude, mais que cela n'avait rien à voir avec les troubles. Glencore a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel : "Le processus de vente reste en cours. Nous n'avons pas l'intention de le prolonger.

PRNC a déclaré à Reuters en avril qu'elle recherchait un investisseur principal pour acquérir une participation de 74 % en rachetant des actionnaires, dont Trafigura. Le groupe a été relancé en 2021 lorsque la société brésilienne Vale a vendu ses activités. Un contrat avec Tesla a permis de mettre l'accent sur les batteries pour véhicules électriques.

Eramet a déclaré qu'il fournirait un soutien opérationnel continu à SLN après un accord avec Paris pour convertir la dette. Un porte-parole a déclaré qu'il n'y avait aucune discussion concernant la vente de la SLN. (1 $ = 0,9223 euro) (Reportage de Gus Trompiz, complément d'information de Pratima Desai ; Rédaction de Richard Lough et Emelia Sithole-Matarise)