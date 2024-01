Deux des principaux investisseurs européens dans la transition énergétique prévoient de lever 500 millions d'euros (544,55 millions de dollars) pour un fonds de matières premières pour batteries, visant à combler les "lacunes significatives" dans la chaîne d'approvisionnement de la région, ont déclaré des cadres à Reuters.

InnoEnergy, soutenu par l'Union européenne, et Demeter Investment Managers ont déclaré que le EBA Strategic Battery Materials Fund concentrerait ses efforts sur les minéraux critiques, notamment le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse et le graphite.

Face à la demande croissante de batteries électriques pour les transports et l'industrie, l'Union européenne cherche à réduire sa dépendance à l'égard des approvisionnements étrangers dans le cadre de la loi européenne sur les matières premières critiques (Critical Raw Materials Act).

En tant que gestionnaire de l'Alliance européenne des batteries, soutenue par l'UE, InnoEnergy vise à créer une chaîne de valeur nationale complète pour les batteries afin de renforcer la souveraineté de l'Union.

"Toute chaîne de valeur est aussi forte que le plus faible de ses maillons et aujourd'hui, le plus faible des maillons est l'amont, qui va de l'exploitation minière au recyclage, et où 90 % de l'approvisionnement actuel provient de Chine, a déclaré Diego Pavia, directeur général d'InnoEnergy, qui participait au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Le vice-président exécutif de la Commission, Maro efovi, a déclaré dans un communiqué que l'industrie des batteries était d'une "importance stratégique et un champ de bataille clé pour la compétitivité mondiale", ajoutant que la sécurisation des matières premières était "la plus grande tâche à venir".

Au fil du temps, l'objectif est d'assurer 40 à 50 % de l'approvisionnement nécessaire par le biais de projets qui coûteront en fin de compte environ 7 ou 8 milliards d'euros, mais qui pourraient s'avérer lents à démarrer si le fonds n'est pas disposé à prendre des risques de développement.

"Nous résolvons les phases risquées", a déclaré M. Pavia.

Créé en 2010 et soutenu par 35 entreprises et investisseurs financiers, InnoEnergy a jusqu'à présent investi son bilan dans 200 entreprises représentant un chiffre d'affaires total de 110 milliards d'euros, dont les fabricants de batteries Northvolt et Verkor.

Une fois l'argent levé, Demeter, qui gère 1,3 milliard d'euros et a investi dans 230 entreprises et projets en 17 ans, agira en tant que gestionnaire d'investissement tandis qu'InnoEnergy aidera à identifier et à soutenir les projets potentiels.

Au moins 70 % des investissements réalisés par le fonds seront destinés à des projets visant à stimuler la production nationale à partir de l'exploitation minière, du traitement, du raffinage et du recyclage, le reste étant réalisé dans des pays tels que le Canada, la Namibie et l'Argentine.

L'un des principaux objectifs du fonds sera de trouver des méthodes d'extraction et de traitement des matières premières plus respectueuses de l'environnement, de sorte qu'il puisse être considéré comme un fonds relevant de l'article 8 du règlement de l'UE relatif à la publication d'informations sur la finance durable.

Antoine Troesch, associé gérant de Demeter, a déclaré que les nouvelles techniques développées étaient "moins intrusives" pour l'environnement. "C'est sur ce point que nous voulons nous démarquer.

