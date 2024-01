La société minière canadienne First Quantum Minerals a déclaré lundi qu'elle réduirait ses activités d'exploitation dans sa mine de nickel en Australie en suspendant les opérations minières dans le corps minéralisé de Shoemaker Levy.

Cette décision fait suite à une baisse "significative" des prix du nickel prévue pour 2023, a ajouté la société.

La décision de fermer ces mines entraînera une réduction de 30 % des effectifs de la société.

La mine Raventhorpe en Australie est détenue conjointement par First Quantum et la société sud-coréenne POSCO. Pour les neuf mois se terminant en septembre 2023, la mine a généré des revenus de 279 millions de dollars, avec une perte d'exploitation de 66 millions de dollars.

First Quantum a subi un coup dur au Panama, où il lui a été ordonné de fermer l'une des plus grandes mines de cuivre du monde en décembre dernier. La société a entamé des pourparlers avec des investisseurs afin de lever des fonds pour améliorer sa situation financière.

L'agence de notation Fitch a averti que si la mine de Panama de la société était définitivement fermée, le ratio d'endettement net de First Quantum en 2024 augmenterait pour atteindre plus de 5 fois les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ce qui pourrait entraîner une violation des clauses restrictives.