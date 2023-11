(Alliance News) - Greatland Gold PLC a confirmé jeudi la prospectivité du nickel à Panorama, suite à l'échantillonnage du sol sur le site.

Greatland Gold est une société de développement et d'exploration minière basée à Londres, qui se concentre principalement sur l'exploitation de métaux précieux et de base en Australie occidentale et en Tasmanie. Le projet aurifère et nickélifère de Panorama est situé à 200 kilomètres au sud-est de Port Hedland, dans la région de Pilbara, en Australie occidentale.

Selon Greatland, l'échantillonnage combiné des sols et des éclats de roches a permis de définir une zone de nickel cohérente de 800 mètres dans une géologie favorable.

Les résultats, qui comprennent 27 échantillons de sol du prospect Ni04, ont donné environ 0,1 % de nickel sur une étendue de 1,4 kilomètre, et un résultat maximal de 0,3 % de nickel dans un échantillon d'éclats de roche.

"La vaste étendue des roches ultramafiques de la suite Dalton dans notre tenure et l'existence de conducteurs coïncidents non testés nous donnent confiance dans le potentiel d'une découverte substantielle de nickel à Panorama ", a déclaré le directeur général Shaun Day.

"Nous planifions maintenant nos prochaines étapes pour tester efficacement les anomalies géochimiques et géophysiques de la concession."

Les actions de Greatland Gold s'échangeaient 0,9 % de plus à 10,99 pence l'unité à Londres jeudi matin.

