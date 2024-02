L'Australie jette une bouée de sauvetage à son secteur minier du nickel sous pression, mais la solution proposée est plus un pansement qu'une opération chirurgicale majeure, à savoir le découpage de l'industrie mondiale du nickel en deux parties, verte et sale.

La ministre des ressources, Madeleine King, a placé le nickel sur la liste des minéraux critiques, ce qui permet à l'industrie d'accéder à une partie des 4 milliards de dollars australiens (2,7 milliards de dollars) de financement du gouvernement fédéral visant à promouvoir les minéraux essentiels à la transition énergétique.

"Le prix international du nickel devrait rester relativement bas jusqu'en 2024, et probablement pendant plusieurs années encore, jusqu'à ce que l'excédent de nickel sur le marché soit corrigé", a déclaré Mme King dans un communiqué daté du 16 février.

"En attendant, cela met en péril d'autres exploitations de nickel australiennes", a-t-elle ajouté, précisant que six installations de nickel en activité dans le pays ont annoncé des réductions de production ou ont été placées en entretien et en maintenance depuis le mois de décembre.

L'Australie est le cinquième producteur mondial de minerai de nickel et la récente baisse des prix a rendu une grande partie de l'industrie non rentable.

Le groupe BHP, la plus grande société minière du monde, a déclaré le 15 février qu'il allait enregistrer une dépréciation sans effet sur la trésorerie de 2,5 milliards de dollars pour ses activités dans le secteur du nickel dans l'État d'Australie-Occidentale.

Le prix de référence mondial du nickel sur le London Metal Exchange (LME) s'est établi à 16 356 dollars la tonne métrique le 16 février, soit une hausse de 3,2 % par rapport au prix le plus bas enregistré depuis le début de l'année, qui était de 15 850 dollars le 7 février.

Ce prix a été le plus bas depuis avril 2021 et le nickel du LME est dans une tendance baissière soutenue depuis qu'il a atteint 33 575 dollars la tonne le 8 décembre 2022.

L'augmentation de l'offre en provenance d'Indonésie a fait chuter les prix, car ce pays d'Asie du Sud-Est a réussi à augmenter sa production de nickel raffiné et semi-raffiné, en grande partie grâce à l'interdiction d'exporter du minerai brut, ce qui a entraîné des investissements massifs de la part de la Chine dans de nouvelles usines de traitement.

C'est là que réside le problème du nickel.

COMMENT DIVISER LE MARCHÉ

Actuellement, environ 65 % du nickel est utilisé pour fabriquer de l'acier inoxydable, mais ce pourcentage devrait diminuer dans les années à venir, car une plus grande partie du métal est utilisée dans les batteries nécessaires au passage aux véhicules électriques et à la production d'énergie renouvelable avec stockage de secours.

Une grande partie du nickel produit en Indonésie est très polluante, l'électricité produite à partir du charbon étant le pilier du processus de fusion, très gourmand en énergie.

Ce dont l'Australie a besoin, c'est d'une bifurcation de l'industrie mondiale du nickel, avec une séparation entre le nickel produit avec un faible impact sur le climat et celui qui ne l'est pas.

En d'autres termes, le nickel le plus écologique devra avoir un prix supérieur à celui du métal plus sale produit en Indonésie et transformé en produits tels que les batteries en Chine.

Le problème est de savoir comment mettre en place ce qui sera effectivement un marché à deux vitesses, et qui paiera l'inévitable prime de prix.

Le LME ne semble pas pressé de mettre en place un système à deux niveaux pour le nickel, ni d'ailleurs pour d'autres métaux.

Les utilisateurs finaux des métaux de transition énergétique, tels que les constructeurs automobiles, semblent également réticents à s'engager dans cette voie.

C'est compréhensible de leur point de vue. Il serait probablement très difficile de convaincre un client potentiel de payer plusieurs milliers de dollars de plus pour une voiture identique fabriquée avec des métaux "verts".

Cela signifie que les gouvernements, en particulier ceux des pays occidentaux développés, devront probablement être les moteurs du changement.

Les mesures prises par l'Australie pour soutenir ses mineurs de nickel sont une solution à court terme, et une solution à plus long terme est nécessaire.

Mme King en est consciente et a déclaré que l'Australie "poursuit des discussions importantes avec ses homologues des États-Unis, du Canada et de l'Union européenne pour s'assurer que les normes élevées appliquées dans l'exploitation minière et la production de nickel et d'autres minéraux essentiels en Australie se reflètent dans les prix futurs sur les marchés internationaux".

La citation ci-dessus est un langage gouvernemental pour la mise en place d'un système de réglementation, de taxation et de coûts du carbone pour faire augmenter les coûts des concurrents miniers australiens les plus polluants et atténuer la puissance manufacturière de la Chine.

D'une certaine manière, le monde occidental doit décider s'il souhaite réellement mettre en place une chaîne d'approvisionnement pour la transition énergétique ayant un faible impact sur le climat et excluant largement la Chine.

S'il prend cette décision, il devra trouver un moyen de la financer.

En fin de compte, ce sont les consommateurs qui en feront les frais, d'une manière ou d'une autre. L'astuce consiste soit à convaincre le public qu'il s'agit d'une bonne chose, soit à faire en sorte qu'il ne s'en aperçoive pas.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters. (Rédaction : Michael Perry)