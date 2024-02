L'Australie a classé le nickel comme "minéral critique" jeudi, ouvrant ainsi la voie à une aide gouvernementale de plusieurs milliards de dollars pour cette industrie en crise.

L'Australie souhaite construire une industrie chimique des batteries afin de tirer davantage de valeur de ses richesses minérales, mais le secteur du nickel est confronté à des milliers de suppressions d'emplois après qu'une augmentation de l'offre indonésienne a fait chuter les prix de 40 % en un an.

"Le prix international du nickel devrait rester relativement bas jusqu'en 2024, et probablement pendant plusieurs années encore, jusqu'à ce que l'excédent de nickel sur le marché soit corrigé", a déclaré Madeleine King, ministre des ressources, dans un communiqué.

"En attendant, cela met en péril d'autres exploitations australiennes de nickel", a-t-elle ajouté.

L'inscription du nickel sur la liste des minéraux critiques signifie que les entreprises du secteur auront accès au financement dans le cadre de la Critical Minerals Facility de l'Australie, d'un montant de 4 milliards de dollars australiens (2,6 milliards de dollars), et des programmes de subvention connexes.

"Lorsque les règles du jeu sont équitables, les ressources australiennes ont des chances égales", a ajouté Mme King.

Les difficultés de l'industrie ont été mises en évidence jeudi lorsque BHP a déclaré qu'elle envisageait de mettre en veilleuse sa division Nickel West, pour laquelle elle a également annoncé une dépréciation de 2,5 milliards de dollars.

Les opérations emploient 3 000 personnes et l'annonce fait suite à plusieurs fermetures cette année.

Les ressources en nickel de l'Australie sont produites selon des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) élevées, ce qui signifie que le pays offre des minéraux critiques plus durables et plus éthiques que de nombreux concurrents, a ajouté M. King.

Des discussions sont en cours avec leurs homologues aux États-Unis, au Canada et dans l'Union européenne pour "garantir que les normes élevées appliquées dans l'exploitation minière et la production de nickel et d'autres minerais essentiels en Australie se reflètent dans les prix futurs sur les marchés internationaux", a-t-elle ajouté.

Certains producteurs australiens ont fait pression pour obtenir une "prime verte", mais jusqu'à présent, cela n'est pas devenu une exigence pour les acheteurs.

