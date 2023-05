L'État d'Australie-Occidentale a accepté d'indemniser un groupe aborigène pour des actes historiques, notamment la délivrance de baux miniers sur leurs terres traditionnelles, créant ainsi un précédent qui devrait permettre aux groupes indigènes d'avoir davantage voix au chapitre dans les développements futurs.

L'État a renforcé ses lois pour protéger le patrimoine culturel autochtone depuis que les opérations d'extraction de minerai de fer menées par Rio Tinto il y a trois ans ont détruit des abris sous roche historiques qui témoignaient d'une occupation humaine remontant à 46 000 ans.

Le gouvernement de l'Australie-Occidentale a déclaré avoir conclu un "accord historique" avec le peuple Tjiwarl de la région de Goldfield, dans le nord de l'État, concernant trois demandes d'indemnisation au titre des titres autochtones, et avoir finalisé un accord sur l'utilisation des terres à l'avenir.

L'État versera à la Tjiwarl Aboriginal Corporation 25,5 millions de dollars australiens (17,3 millions de dollars) pour des actes tels que l'approbation de routes et la délivrance de baux qui ont endommagé ou détruit les droits légaux du groupe sur ses terres traditionnelles.

Le nouvel accord prévoit que les Tjiwarl auront davantage leur mot à dire sur les développements futurs des mineurs et d'autres acteurs, notamment en ce qui concerne la gestion de l'eau et les baux miniers ou pétroliers, et qu'ils n'auront plus à présenter de demandes d'indemnisation à l'avenir. Il restitue également certaines parcelles de terre aux Tjiwarl et étend la zone de conservation du groupe.

Bellevue Gold et le développeur de lithium Liontown Resources Ltd, qui opèrent sur les terres de Tjiwarl, ont été impliqués dans le litige relatif à l'indemnisation.

Le groupe BHP, qui s'est refusé à tout commentaire, a conclu un accord d'utilisation des terres en 2018 pour ses opérations de nickel et n'a pas participé au règlement. Ses exploitations de nickel de Mt Keith et de Leinster se trouvent sur les terres de Tjiwarl.

Des commentaires ont été demandés à Bellevue et Liontown.

"L'accord jette les bases d'une relation solide entre le gouvernement de l'État de Washington et les détenteurs de titres autochtones de Tjiwarl pour l'avenir", a déclaré le gouvernement de l'État dans un communiqué publié mercredi en fin de journée.

La Tjiwarl Aboriginal Corporation s'est félicitée de cet accord, a déclaré son directeur général, Greg Ryan-Gadsden, dans un communiqué.

"Nous espérons qu'il servira de base à d'autres groupes autochtones pour parvenir à des résultats similaires.

L'avocat Malcolm O'Dell, de Central Desert Native Title Services, qui a participé aux négociations, a déclaré que presque toutes les parties minières susceptibles d'avoir une responsabilité dans le cadre de la demande d'indemnisation initiale ont maintenant réglé cette responsabilité.

(1 $ = 1,4743 dollar australien)