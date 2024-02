L'Indonésie multiplie les incitations fiscales à la vente de véhicules électriques

L'Indonésie a annoncé de nouvelles mesures d'incitation pour encourager les ventes de véhicules électriques (VE) produits localement et importés, dans le cadre de sa dernière tentative pour stimuler l'adoption de voitures plus respectueuses de l'environnement et attirer des investissements dans son industrie nationale des VE.

Ces incitations détaillées font suite à un plan d'incitations fiscales annoncé en décembre pour les VE importés, destiné aux fabricants dont le nombre d'importations correspond à celui des VE fabriqués localement dans les années à venir. Selon les nouvelles règles rendues publiques mardi en fin de journée, l'Indonésie supprimera la taxe de luxe sur les VE pour l'exercice fiscal 2024 et la taxe d'importation jusqu'à la fin de l'année 2025. Elle abaissera également la taxe sur la valeur ajoutée de 11 % à 1 % pour les acheteurs de VE cette année, prolongeant ainsi un allégement fiscal qui avait expiré à la fin de l'année 2023. Ces mesures incitatives visent à stimuler la demande intérieure de VE tout en attirant les investissements des constructeurs automobiles, a déclaré le gouvernement. De nombreux fabricants de VE ont dévoilé leurs plans de lancement de véhicules en Indonésie depuis que le gouvernement a annoncé son intention de mettre en place des incitations, a déclaré Rachmat Kaimuddin, ministre coordinateur adjoint chargé de superviser le développement du secteur des VE. La société chinoise BYD, premier fabricant mondial de VE en termes de volume de ventes, a dévoilé le mois dernier trois modèles de VE à batterie qu'elle prévoit de vendre en Indonésie. "Nous espérons que ces efforts se traduiront par un plus grand nombre de produits et qu'ils seront plus abordables", a déclaré M. Rachmat lors d'une autre réunion d'information. Le gouvernement vise une production nationale de 600 000 VE d'ici à 2030. Cela représenterait plus de 100 fois le nombre de véhicules vendus en Indonésie au cours du premier semestre 2023. L'objectif est également de devenir un centre de production de VE, en tirant parti des vastes réserves de nickel du pays, un matériau important pour les batteries des VE.