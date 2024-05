Le London Metal Exchange (LME) a approuve la cotation de la toute premiere marque indonesienne de nickel raffine.

"DX-zwdx" n'est pas le plus memorable des marqueurs historiques, mais l'inclusion de la nouvelle marque dans la liste des bonnes livraisons du LME represente un moment decisif pour l'industrie mondiale.

Il y a cinq ans, l'Indonesie ne produisait que 600 000 tonnes de nickel et expediait la majeure partie de ce minerai non traite en Chine, ou il etait allie pour fabriquer de l'acier inoxydable.

L'annee derniere, le pays a extrait 2,03 millions de tonnes de metal contenu, soit plus de la moitie de la production mondiale. Il exporte aujourd'hui toute une gamme de produits a base de nickel, y compris du metal raffine d'une purete acceptable pour la livraison au LME.

Pour l'Indonesie, il s'agit d'une justification de sa politique visant a forcer les mineurs a se deplacer vers l'aval en interdisant les exportations de minerai a partir de 2020.

Pour le LME, il s'agit d'une augmentation bienvenue des liquidites, alors qu'il cherche a reconstruire son contrat de nickel apres la crise de 2022.

Pour tous les autres, cependant, la conversion du pouvoir de production indonesien en pouvoir de marche pourrait s'averer plus problematique.

NOUVELLE CENTRALE DE NICKEL

L'interdiction d'exporter du minerai non traite imposee par l'Indonesie n'a pas ete bien accueillie par les autres pays. L'Union europeenne a gagne un proces contre le pays a l'Organisation mondiale du commerce en 2022.

Le president Joko Widodo s'est contente d'un "ce n'est pas grave". Un appel a rapidement ete interjete. L'interdiction d'exporter reste en vigueur.

Bien que controversee, cette politique a indeniablement porte ses fruits, non seulement en termes de production pure de nickel, mais aussi en termes de gamme de produits.

Les producteurs de nickel, dont beaucoup sont chinois, ont trouve le moyen de convertir les ressources indonesiennes en nickel de qualite relativement faible en formes de metal pouvant etre utilisees dans les batteries de vehicules electriques.

La nouvelle marque "DX-zwdx", qui contient au minimum 99,8 % de nickel pur, est l'aboutissement de cette evolution technique. PT CNGR Ding Xing New Energy, une coentreprise entre le groupe chinois de materiaux pour batteries CNGR Advanced Material Co. et une entreprise locale, peut produire chaque annee 50 000 tonnes de tole pleine repondant a cette specification.

D'autres operateurs suivront probablement, car l'Indonesie s'efforce sans relache de s'approprier une part toujours plus importante de la chaine de valeur des materiaux pour batteries.

EVOLUTION DES FLUX D'EXPORTATION

Le role changeant de l'Indonesie dans la chaine d'approvisionnement mondiale en nickel est illustre par le commerce du pays avec la Chine, son principal client pour le nickel.

En 2018, le flux de nickel entre les deux pays se faisait exclusivement sous forme de minerai ou de fonte brute de nickel (NPI), la premiere etape de l'amelioration du processus exigee par le gouvernement indonesien.

Les importations chinoises de minerai indonesien se sont taries apres l'interdiction de 2020, mais les importations de ferronickel indonesien, un code douanier qui inclut le NPI, ont explose, passant de 600 000 tonnes a 7,9 millions en 2023.

Les acteurs chinois ayant ouvert de nouvelles voies de transformation du sulfate de nickel de qualite batterie, de plus en plus de produits apparaissent dans les echanges commerciaux entre les deux pays.

La Chine n'a importe aucune matte de nickel d'Indonesie avant 2022, car personne n'en produisait en Indonesie. L'annee derniere, les importations se sont elevees a 301 000 tonnes.

Les importations de produits intermediaires tels que le precipite d'hydroxyde mixte sont passees de zero a 830 000 tonnes au cours de la meme periode.

Aujourd'hui, l'Indonesie exporte a la fois du sulfate de nickel et du nickel raffine vers la Chine.

Les flux de sulfate n'ont commence qu'au debut de l'annee derniere et se sont eleves a 60 000 tonnes. Les volumes etaient deja superieurs a 40 000 tonnes au cours des trois premiers mois de cette annee.

Les premieres expeditions de metal raffine indonesien vers la Chine ont debute en decembre dernier et ont atteint 4 250 tonnes au premier trimestre 2024. Depuis le debut de l'annee, l'Indonesie est le deuxieme fournisseur de nickel raffine de la Chine, apres la Russie.

CHANGEMENT STRUCTUREL

Ce n'est pas que la Chine ait besoin de beaucoup de nickel raffine ces jours-ci.

Elle importe de plus en plus de produits intermediaires indonesiens et produit de plus en plus de ses propres produits.

Les importations nettes de nickel raffine de la Chine sont passees de 256 000 tonnes en 2021 a 133 000 tonnes en 2022 et a seulement 55 000 tonnes en 2023.

Les exportations du pays ont depasse les importations en mars pour la premiere fois depuis 2014.

CNGR Advanced Material Co. produit egalement du nickel raffine sur son territoire. Sa marque "CNGR", produite a raison de 12 500 tonnes par an, a ete cotee au LME en fevrier.

Huayou Cobalt, qui a investi massivement dans le secteur du nickel en Indonesie, a egalement recu l'approbation du LME pour deux de ses marques chinoises.

Le LME, soucieux d'attirer des liquidites physiques sur son contrat apres avoir du suspendre les echanges en 2022, a approuve cinq nouvelles marques chinoises avec une capacite de production annuelle livrable de 79 100 tonnes.

Ou 129 100 tonnes si l'on inclut l'usine indonesienne de CNGR.

DERIVE VERS L'EST

L'emergence d'un centre de production sino-indonesien de nickel de haute purete de classe I arrive a point nomme pour le LME.

Le dernier train de sanctions interdit au LME d'accepter des livraisons de metal produit apres le 12 avril par la societe russe Norilsk Nickel.

Avec une production annuelle de plus de 200 000 tonnes, Norilsk a toujours ete un important fournisseur de liquidites pour le segment de classe I du marche du nickel.

Le metal russe representait un tiers des stocks de nickel du LME a la fin du mois d'avril. Mais la quantite de nickel chinois dans le systeme est passee de zero en aout de l'annee derniere a 12 096 tonnes.

C'est en partie grace aux livraisons des nouvelles marques chinoises que les stocks du LME ont augmente regulierement cette annee, atteignant la semaine derniere 84 090 tonnes, leur plus haut niveau depuis deux ans.

Cependant, la composition des stocks du LME commence a deriver vers l'est. Cette tendance se poursuivra, car la capacite de livraison du marche de classe I au LME est egalement orientee vers l'est.

Les entreprises chinoises qui developpent des capacites de production de metaux raffines en Chine et en Indonesie disposent ainsi d'une grande puissance commerciale potentielle.

Et cela ne fera que croitre.

Le boom de la production de nickel en Indonesie ne semble pas pres de s'arreter. La production miniere du pays a encore augmente de 19 % en glissement annuel au cours des trois premiers mois de 2024, selon le Groupe d'etude international du nickel.

Le nouveau president Prabowo Subianto a declare qu'il poursuivrait l'ambition de son predecesseur de tirer parti des ressources en nickel du pays pour en faire un centre mondial des vehicules electriques.

L'administration sortante vient d'ajouter 16 programmes a sa liste de projets strategiques qui beneficieront d'un soutien de l'Etat, dont cinq parcs industriels pour la transformation du nickel.

Le nickel indonesien n'a pas fini de faire parler de lui. Et une partie de ce nickel pourrait bien arriver au LME.

Les opinions exprimees ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.