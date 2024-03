La société minière indonésienne Aneka Tambang (Antam), contrôlée par l'État, entend lancer la construction de deux installations de traitement du nickel l'année prochaine dans le cadre de son partenariat avec la société chinoise Ningbo Contemporary Brunp Lygend Ltd (CBL).

Ces projets s'inscrivent dans le cadre de l'accord conclu entre Antam et CBL en vue de développer un "écosystème" pour la production de matériaux utilisés dans les batteries des véhicules électriques (VE), et dans le cadre de l'ambition plus vaste de l'Indonésie de s'ériger en centre de production de VE.

Antam et CBL ont conclu la première étape de l'accord en décembre, en vendant à CBL des parts dans deux des unités d'extraction de nickel d'Antam.

Cette année, les entreprises concernées mènent des études de faisabilité pour une usine de fours électriques rotatifs à klin (RKEF) afin de transformer le nickel en métal brut et une usine de lixiviation acide à haute pression (HPAL) afin d'extraire du minerai de nickel le matériau utilisé dans les batteries des VE.

"L'année prochaine, dans le parc industriel, nous devons (commencer) à construire les usines RKEF et HPAL", a déclaré Nicolas Kanter, directeur général d'Antam, à la presse lundi en fin de journée. Il n'a pas donné d'emplacement précis, mais Antam a déclaré l'année dernière dans un communiqué qu'elle prévoyait de développer le parc dans la régence d'Halmahera Est, dans la province de Maluku Nord.

Les études de faisabilité portent notamment sur la possibilité d'utiliser du gaz naturel pour alimenter l'usine HPAL. La plupart des installations de traitement du nickel en Indonésie sont actuellement alimentées par du charbon.

"Nous envisageons d'utiliser le gaz pour alimenter l'usine HPAL, mais l'étude de faisabilité est nécessaire pour s'assurer que la viabilité économique du projet n'est pas affectée de manière significative", a déclaré M. Kanter.

Nous voulons tous du "nickel vert" pour ce projet, car tous les consommateurs exigent désormais que les aspects ESG soient respectés", a-t-il ajouté.

Des unités de joint-venture seront créées pour les usines RKEF et HPAL, a-t-il ajouté.