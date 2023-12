(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce vendredi.

AIM - GAGNANTS

Harland & Wolff Group Holdings PLC, en hausse de 18% à 13,54 pence, fourchette de 12 mois 8,5p-25,5p. La société de fabrication maritime et offshore reçoit l'approbation ministérielle pour une nouvelle facilité de crédit avec UK Export Finance. Elle va maintenant faire avancer les négociations relatives à une facilité de crédit de 200 millions de livres sterling avec l'agence de crédit à l'exportation du gouvernement britannique dans le cadre de son système de garantie du développement des exportations. L'entreprise va consolider son syndicat bancaire et nommer un arrangeur principal, et entamer la documentation nécessaire.

AIM - LOSERS

Horizonte Minerals PLC, en baisse de 9,6% à 11,75p, fourchette de 12 mois 7,53p-172p. La société de développement de mines de nickel reprend les gains réalisés en début de semaine. Mercredi, elle a annoncé qu'elle avait obtenu un financement intérimaire de 20 millions de dollars, qui sera utilisé pour faire avancer les "chantiers critiques" de son projet phare de nickel Araguaia au Brésil, ainsi qu'à des fins générales de fonds de roulement. L'action est en hausse de 46 % sur la semaine écoulée, mais en baisse de 92 % sur l'année écoulée.

Saietta Group PLC, baisse de 3,1% à 17,45 pence, fourchette de 12 mois 16,00 pence-78,00 pence. Le fabricant de systèmes e-Drive fait état d'un premier semestre "difficile" pour son exercice financier, mais note que des "progrès significatifs" ont été réalisés dans le cadre de sa transition d'une société de recherche et de développement à un fabricant de production à grande échelle. Au cours des six mois précédant le 30 septembre, les recettes ont atteint 977 229 GBP, contre 753 517 GBP l'année précédente, tandis que la perte avant impôts a été ramenée de 9,4 millions de GBP à 7,9 millions de GBP. "Saietta et sa [coentreprise] indienne, Saietta VNA, ont noué des relations avec des [fabricants d'équipements d'origine] à fort volume en Inde et aux États-Unis, qui sont prêts à utiliser la capacité de production qu'ils ont développée à Delhi et à Sunderland. Le groupe est donc prêt à passer à l'étape suivante de son évolution en tant que fabricant à grande échelle", affirme la société.

