Les volumes des contrats de nickel du London Metal Exchange s'améliorent, mais restent nettement inférieurs aux niveaux observés au début de l'année dernière, avant qu'une crise commerciale ne vienne réduire l'intérêt pour le métal de référence.

Le 8 mars 2022, le prix du nickel a doublé dans des échanges désordonnés pour atteindre un record de plus de 100 000 dollars la tonne métrique, les négociants ayant réduit leurs positions courtes - en pariant sur une baisse des prix du métal - et les producteurs ayant annulé leurs couvertures ou leurs ventes à terme.

En réaction, le LME, le plus grand et le plus ancien forum de métaux au monde, a suspendu les transactions sur le nickel pour la première fois depuis 1988 et a annulé toutes les transactions sur le nickel ce jour-là.

La réouverture du marché le 16 mars a été chaotique et de nombreux utilisateurs, craignant la volatilité des prix, ont cessé d'utiliser le contrat.

Le marché des heures asiatiques est resté suspendu jusqu'en mars de cette année, mais depuis sa réouverture, de plus en plus d'utilisateurs reviennent sur le marché, ce qui favorise la liquidité.

"Il est plus facile de négocier maintenant, nous pouvons voir que le contrat sur le nickel réagit aux fondamentaux, aux données chinoises et aux éléments macroéconomiques", a déclaré un gestionnaire de portefeuille d'un fonds axé sur les matières premières.

Les prix du nickel au LME, à environ 18 450 dollars la tonne métrique, ont baissé de 38 % depuis le début de l'année en raison des excédents créés principalement par l'augmentation de la production de l'Indonésie.

Les volumes quotidiens moyens (ADV) pour le contrat de référence du nickel sur le système électronique de la bourse ont augmenté à 18 115 tonnes en août, le plus élevé depuis mars 2022, lorsque le nombre était de 25 862 tonnes.

Le volume quotidien moyen global des contrats à terme et des options sur le nickel a totalisé 266 922 tonnes en août 2023, soit une hausse de 31 % par rapport à août 2022 et une baisse de 35 % par rapport à août 2021.

PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT LA FAIBLE LIQUIDITÉ

Malgré cette amélioration, de nombreux courtiers restent prudents.

"Nous avons toujours une relation d'amour et de haine avec le contrat", a déclaré un courtier en métaux. "Nous le négocions parce que nos clients nous le demandent, mais je ne me réveille pas le matin en me demandant comment je pourrais obtenir dix nouveaux clients pour le nickel.

Le problème de liquidité est en partie dû à la faiblesse des stocks dans les entrepôts agréés par le LME < MNISTX-TOTAL>, que le LME tente de résoudre en accélérant le processus d'approbation des marques de nickel qui peuvent être livrées dans le cadre du contrat du LME.

La bourse a jusqu'à présent approuvé une nouvelle marque chinoise et reçu une demande d'un autre producteur chinois. Elle s'attend à ce que d'autres producteurs demandent l'approbation de leurs marques.

La fragmentation du marché mondial due à la production de différentes qualités et formes est également un problème majeur.

Le nickel qui peut être livré dans le cadre du contrat du LME, connu sous le nom de "classe 1", ne représente qu'environ 18 % de l'offre mondiale, tandis que la fonte brute de nickel de "classe 2" produite en Indonésie domine le marché avec une part de 51 %.

Le LME s'est dit prêt à lancer des contrats de "classe 2" si le marché le souhaitait, mais les réactions des acteurs du marché "suggèrent fortement un appétit limité".

Des tentatives sont également faites pour lancer des contrats à terme ou des indices de prix alternatifs pour le nickel. Certains projets ont été longuement retardés, mais ils gagnent du terrain. "Vous utiliserez peut-être les prix du LME dans vos contrats, mais vous garderez un œil sur ce qui se passe au ShFE (Shanghai Futures Exchange) et au CME", a déclaré le responsable d'un bureau de négociation des métaux. (Reportage de Polina Devitt et Pratima Desai ; rédaction de Veronica Brown et Sharon Singleton)