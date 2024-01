La Bourse des métaux de Londres (LME) montre des signes de rétablissement complet après la débâcle du nickel en 2022.

Les volumes quotidiens moyens ont atteint 710 000 lots en décembre, soit une hausse de 54 % en glissement annuel et la plus forte activité commerciale mensuelle depuis mars 2020.

Les volumes de novembre et de décembre ont dépassé ceux de février 2022, mois au cours duquel la bourse a suspendu les transactions sur le nickel et a pris la mesure très inhabituelle d'annuler les transactions.

Cette décision controversée a été confirmée par la Haute Cour de Londres en novembre, ce qui constitue une étape importante dans le rétablissement de la confiance dans cette bourse vieille de 146 ans.

L'accent mis sur le redressement a toutefois eu un coût. À l'exception notable de son contrat sur les ferrailles d'acier turques, les nouveaux produits peinent à s'imposer.

C'est probablement la raison pour laquelle le LME, qui appartient à Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx), envisage une cotation croisée des contrats du Shanghai Futures Exchange (ShFE).

REBOND DES MÉTAUX DE BASE

Les volumes quotidiens moyens du LME ont augmenté de 11,0 % en glissement annuel en 2023, la première année d'augmentation de l'activité depuis 2018.

Le contrat le plus performant a été celui du plomb, dont le chiffre d'affaires a bondi de 48 % par rapport à 2022. Le plomb n'est pas le plus prestigieux des métaux de base et son prix n'a fait qu'osciller pendant la majeure partie de l'année dernière.

Mais le métal lourd a bénéficié d'un regain de liquidité après son inclusion dans l'indice Bloomberg Commodity Index à partir du début de l'année 2023.

Le contrat sur l'étain a été le deuxième plus performant l'année dernière, avec une croissance de 26 % en glissement annuel. En effet, les volumes de 1,25 million de lots étaient les plus élevés depuis 2016.

Il semble que l'étain, historiquement le moins liquide du portefeuille de métaux de base du LME, attire enfin l'attention pour son utilisation critique dans le soudage des circuits imprimés.

Le nickel, sans surprise, est resté à la traîne de la reprise générale. Les volumes annuels ont baissé de 13 % en 2023, mais ont augmenté de manière significative au quatrième trimestre, lorsque le chiffre d'affaires quotidien moyen de 50 238 contrats a augmenté de 47 % par rapport à l'année précédente.

Il convient de noter que le contrat ShFE sur le nickel, qui a également été brièvement suspendu en mars 2022, a rebondi tout aussi fortement au cours de la même période, avec des volumes annuels en hausse de 26 % par rapport à 2022.

CONCURRENCE

L'année dernière, la reprise des échanges a été largement limitée à la gamme traditionnelle des métaux de base du LME.

L'activité des deux contrats sur les alliages d'aluminium a continué à se contracter et les volumes des deux contrats à prime sur l'aluminium n'ont représenté qu'une fraction de ceux négociés sur le CME, le concurrent américain.

Le contrat d'aluminium primaire du CME est encore plus petit que celui de Londres, mais il prend rapidement de l'ampleur, avec des volumes qui ont presque triplé l'année dernière.

L'augmentation de l'activité s'est accompagnée d'une augmentation des stocks, qui ont plus que doublé l'année dernière et s'élèvent actuellement à 48 147 tonnes métriques.

Le CME s'est également emparé de la liquidité dans le domaine des métaux pour batteries. Alors que le contrat de cobalt du LME n'a pas été négocié depuis mars 2023 et que le contrat de lithium n'a pas été négocié du tout, les volumes de cobalt du CME ont augmenté de 68 % et son contrat de lithium a vu son activité bondir de 468 tonnes en 2022 à plus de 20 000.

La bourse américaine a lancé des options sur le cobalt et le lithium en décembre et un contrat sur le molybdène en mars, ce dernier ayant enregistré un chiffre d'affaires de 1 701 lots à la fin du mois de décembre. Le contrat de molybdène du LME a été négocié pour la dernière fois en 2016.

COOPÉRATION

Le LME a eu plus de succès avec son incursion dans le commerce de l'acier, les volumes ayant augmenté de 65% l'année dernière par rapport à 2022.

Cependant, les performances des sept produits ferreux de la bourse sont très mitigées.

Le contrat sur les ferrailles turques se démarque, avec des volumes qui ont bondi de 95 % pour atteindre 777 556 lots, soit 88 % du total des échanges de métaux ferreux du LME.

Les contrats indien et taïwanais, plus récents, n'ont pas encore atteint ce niveau de liquidité, avec des volumes annuels de 1 080 et 1 481 lots respectivement.

Les contrats sur les barres d'armature et les bobines laminées à chaud chinoises (HRC) ont été les deuxième et troisième produits sidérurgiques les plus activement négociés l'année dernière, mais les contrats HRC américains et européens n'ont pas été négociés du tout malgré un potentiel d'arbitrage avec les produits équivalents du CME.

L'acier semble être en tête de liste d'une collaboration potentielle avec la bourse de Shanghai, à en juger par les commentaires de Matthew Chamberlain, directeur général du LME, lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos.

Le contrat de barres d'armature en acier du ShFE est un monstre. Même si les volumes ont baissé de 20 % en 2022 et de 4 % en 2023, l'activité a tout de même atteint 502 millions de lots l'année dernière.

Alors que les barres d'armature sont utilisées dans la construction, un point faible persistant de l'économie chinoise, le HRC est davantage utilisé dans le secteur manufacturier et les volumes du ShFE ont augmenté de 7 % l'année dernière.

Le nouveau contrat sur l'acier inoxydable, lancé en 2019, a progressé à un rythme plus rapide de 20 %, avec des volumes atteignant 43 millions de lots.

Il n'est pas difficile de comprendre l'intérêt pour le LME d'une cotation croisée des produits sidérurgiques du ShFE.

L'explosion du marché du nickel en 2022 a créé un terrain d'entente entre les bourses des métaux de Londres et de Shanghai, qui ont travaillé en étroite collaboration pour rétablir la confiance dans leur modèle collectif de fixation des prix du nickel.

La cotation croisée des produits du ShFE à Londres pourrait être une situation gagnant-gagnant pour les deux parties, même si le feu vert dépendra des autorités de régulation chinoises.

Il s'agirait d'une évolution intéressante pour HKEx, qui a tenté de tirer parti de la marque internationale du LME pour proposer sa propre offre transfrontalière.

Cependant, la liquidité de ses mini-contrats référencés au LME s'est évaporée l'année dernière, les volumes s'effondrant de 14 000 en 2022 à seulement 10.

La bourse de Hong Kong a eu du mal à reproduire, dans le domaine des matières premières, le succès qu'elle a remporté en reliant les marchés chinois et internationaux des obligations et des actions.

Il semble que Londres et Shanghai soient sur le point de se connecter elles-mêmes.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.