Un juge londonien a accepté vendredi de prolonger une ordonnance de gel des avoirs de l'épouse de l'homme d'affaires indien Prateek Gupta, en plus d'une ordonnance globale de 625 millions de dollars déjà en vigueur à l'encontre de son mari et de ses sociétés.

La société de négoce de matières premières Trafigura, qui a demandé l'ordonnance, a déclaré en février qu'elle avait comptabilisé une charge de 577 millions de dollars liée à ce qu'elle considère comme une "fraude systématique" de la part des sociétés de M. Gupta concernant des cargaisons de nickel.

Les ordonnances de gel sont des injonctions accordées par les tribunaux anglais pour empêcher des personnes ou des entreprises de disposer d'actifs ou d'en faire le commerce à l'échelle mondiale.

Lors d'une audience virtuelle vendredi, les avocats des deux parties ont convenu que Ginni Gupta n'était pas soupçonnée d'avoir commis des infractions, bien qu'un avocat de Trafigura ait ajouté qu'ils ne pensaient pas qu'elle était "une spectatrice totalement innocente".

Les représentants de Ginni Gupta ont déclaré qu'ils préparaient "une réponse solide" aux allégations de fraude.

Le tribunal leur a donné jusqu'au 2 juin pour déposer une demande de levée de l'ordonnance de gel. Le porte-parole de M. Gupta n'avait pas d'autre commentaire à faire vendredi.

Trafigura s'est refusé à tout commentaire.

L'ordre de gel de Mme Gupta a été imposé le 25 avril sur deux biens, une maison à Dubaï dans laquelle le couple vivrait, et Silver Star SPC, un fonds d'investissement des Îles Caïmans, selon un document du tribunal rédigé par les avocats de Trafigura.

Le document ne précise pas la durée de la prolongation de l'ordonnance demandée par les avocats, et cette durée n'a pas été annoncée au cours de l'audience.

Les deux parties ont convenu, lors de l'audience de vendredi devant la juge Sara Cockerill, qu'une clause serait ajoutée à l'ordonnance prolongée pour permettre à Mme Gupta d'utiliser les actifs dans le "cours normal des affaires" si elle donnait un préavis de 72 heures.

Un tribunal londonien a imposé la première ordonnance de gel, datée du 8 février, sur des comptes bancaires et d'autres actifs liés à M. Gupta et à sept sociétés contrôlées par lui selon Trafigura, notamment en Grande-Bretagne, à Singapour, en Malaisie et en Suisse.